Не чувствуют никакого облегчения: курский маневр не помог ВСУ на Донбассе

Сергей Рыжов.  
13.08.2024 11:04
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Базирующаяся в Грузии и возглавляемая приговоренным в РФ к 11 годам в колонии общего режима за военные фейки Русланом Левиевым аналитическая группа Conflict Intelligence Team (CIT) предполагает, что ВСУ смогут удерживать плацдарм в Курской области не более чем «несколько недель», в зависимости от того, на какие потери готово пойти украинское командование, и какие силы готова бросить в бой армия РФ.

Вражеские аналитики оценивают численность украинской группировки, задействованной в боях в Курской области, в несколько тысяч человек. Протяженность фронта там, по их данным, составляет около 50 километров, что в целом, совпадает с оценками российской стороны.

Базирующаяся в Грузии и возглавляемая приговоренным в РФ к 11 годам в колонии общего...

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Кульминация наступления, по мнению CIT, уже позади, и ВСУ пытаются закрепиться на уже занятых позициях. Возможности для дальнейшего рывка у украинцев исчерпаны, разве только ВСУ не пригонят туда еще одну-две свежие бригады, которых взять просто негде.

При этом в CIT подтверждают, что курский маневр не помог оттянуть российские резервы с Донбасса и там  российским военным удается успешно продвигаться в сторону Торецка на Покровском направлении. Не зафиксировано и попыток России осуществить масштабную переброску сил из Донбасса в Курскую область.

The New York Times  также констатирует, что  ВС РФ продолжает давить на восточном фронте, несмотря на наступление ВСУ в Курской области.

«Наши ребята не чувствуют никакого облегчения. Это тяжело. К сожалению, давление россиян не уменьшилось», — заявил спикер бригады полиции, которая воюет в районе Часового Яра.

Об этом же сказал американским журналистам и старший лейтенант Евгений Строкань, воюющий под Торецком: «Я не чувствую снижения интенсивности».

Аналогичные наблюдения и выводы публикует  британский журнал The Economist, по данным которого Россия перебрасывает в Курскую область меньше своих сил, чем хотела бы Украина. При этом, отмечает издание, переброска идет в основном из Харьковской области и гораздо меньше с Донбасса.

«Их командиры не идиоты. Они перебрасывают силы, но не так быстро, как нам хотелось бы. Они знают, что мы не можем расширить логистику на 80 или 100 км», – заявил изданию источник в Генштабе ВСУ.

 

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