Не цитируй Путина! – ветеран российской «демшизы» набросился на укро-пропагандиста

Беглый российский оппозиционер Константин Боровой отчитал украинского журналиста Александра Шелеста.

Тот в ходе интервью процитировал президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Александр, нас с вами возмущает пропагандистская кампания, которая ведется в России, националистическая, иногда расистская – о неполноценности украинцев или отсутствии государственности у Украины. Это произносят абсолютно нецивилизованные люди…

И вы продолжаете цитировать этого … Путина! Не занимайтесь пропагандистской российской кампанией. Позвольте им самим этим заниматься. Зачем вы цитируете этого …? Вы распространяете его российские фейки.

Он сказал это, чтобы просто не исчезнуть из информационного пространства. Когда вы его цитируете, вы продвигаете все его установки, в том числе те, которые можно назвать расистскими, антигуманными и античеловечными. Давайте не цитировать Путина так часто, как это мы с вами делаем», – бесился Боровой.