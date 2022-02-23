«Не дадим наших в обиду негодяям»: глава ДНР о мобилизации

События последних нескольких суток – теракты, диверсии и столкновения на линии соприкосновения – наглядно показывают необходимость проведения всеобщей мобилизации в ДНР.

Об этом на пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно ли приходить в военкомат, если пришла повестка? Да, это обязанность. Всё согласно нашему законодательству. Уклонение от мобилизации? Да, это уголовное преследование, так в любом государстве. Почему? Есть угроза со стороны Украины – она не то что «вымышленная», она проявляется в конкретных провокациях как на линии соприкосновения, так и, как мы уже видели, на объектах жизнедеятельности. Противник нацелен и на объекты критической инфраструктуры», – сказал Пушилин.

«У нас на данный момент повреждены объекты Южнодонбасского водовода – это основной источник питьевой воды для огромного количества населения. У нас на данный момент часть районов Донецка находятся или без воды уже, или вода тонкой струйкой. МЧС и все экстренные службы работают на должном уровне.

Это та проблема, которую мы видим со стороны Украины. Поэтому, конечно, мы проводим мобилизацию, мы обязаны защитить и нашу землю, и наши инфраструктурные объекты, и гражданское население, мы сейчас не имеем права дать их в обиду этим негодяям», – заявил Пушилин.