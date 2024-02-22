«Не дадим Путину откупорить шампанское!» – Луценко потребовал объединения украинских и польских войск

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Украина и Польша якобы придут к тому, чтобы объединить свои войска против России.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший генпрокурор и глава МВД Украины, отслуживший в ВСУ, Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Луценко, именно поэтому украинская власть должна помириться с Польшей и ни в коем случае не обижать ее.

«Я считаю, что вся украинская власть сейчас должна работать с польской властью как будущие братья по оружию. Уже недолог тот час, когда и войско польское, и вооруженные силы Украины будут в одном окопе, и это не простые слова. Это время ждать недолго, и сейчас не время для игр, что мы можем себе придумать смертельно обидеться на поляков, потом смертельно обидеть поляков, потом они сделают то же с нами, и Путин будет целыми днями пить шампанское. Потому вся власть без барабанного боя, спецэффектов и расчета на сегодняшние аплодисменты – должна решить это в пользу двух стран, которым скоро быть в одном окопе», – брехал Луценко.