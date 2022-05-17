«Не дадим Путину сохранить лицо, мир только на условиях Украины» – Кулеба в интервью Bloomberg

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил возможные уступки территориальной целостсности, которые могут привести к прекращению огня в войне с Россией. Об этотом он сообщил в интервью Bloomberg Television.

Кулеба отказался комментировать вопрос, призывал ли президент Франции Эммануэль Макрон своего украинского коллегу Владимира Зеленского принять требования Кремля, если это приведет к достижению мира.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Однако украинский министр отверг любые попытки сделать предложение Владимиру Путину в обмен на прекращение СВО на Украине, передав тем самым пламенный привет тем кругам в Москве, которые все еще надеются свести противостояние к мирному соглашению на компромиссных и приемлемых для обеих сторон условиях. Кулеба однозначно дал понять, что киевский режим и стоящие за ним западные круги не дадут России выйти из войны сохранив лицо.

«Искать способы сохранить лицо Путина — просто неверный подход. Пусть Путин сам найдет способ сохранить лицо», — заявил украинский министр.

По словам Кулебы, Украина стремится полностью восстановить территориальную целостность, которая включает территории ЛДНР и Крым.

Кулеба в Брюсселе на встрече с коллегами из ЕС выразил уверенность, что Украина в конечном итоге выиграет войну против России.

«Мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, было нашим», — заявил он.

То, что высказывания Кулебы – не его личное мнение, а консолидированная позиция, как минимум, США и Великобритании, подтверила на днях временная поверенная в делах Соединенных Штатов на Украине Кристина Квин.

«Я бы очень хотела увидеть дипломатический путь решения этого, но очевидно, что не может быть дипломатического решения, при котором Украина проиграет, а Россия победит. Ибо это не приемлемый вариант окончания этой односторонней агрессии. Я бы хотела, чтобы Россия и Украина достигли мирового соглашения, которое Украина признала бы приемлемым. В конечном счете это и должно быть мировым соглашением, приемлемым для Украины. И если оно таково, США, конечно, его поддержит», – сказала Квин в интервью киевскому изданию «Факты».

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также заявил , что «Мирного договора с Россией не может быть – возможна только капитуляция РФ».