Не дадим войне закончиться! – ливерный Шольц призывает ЕС «мобилизоваться» ради Украины
Чтобы война против России не заканчивалась, страны G7 выделят Украине ещё один кредит в размере 50 миллиардов долларов.
Об этом на саммите ЕС заявил канцлер германии Олаф Шольц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы одобрили Украине кредит в 50 миллиардов долларов, который предоставляем в качестве стран G7 – ЕС, США, Британия, Канада и Япония.
В ближайшее время будут средства, которые позволят Украине обеспечить свою обороноспособность, независимо от фискальных ограничений отдельных стран или политических событий», – вещал Шольц.
По его мнению, Европа должна мобилизоваться, и начать выделять для Украины ещё больше.
«И нам необходимо продемонстрировать даже больше, чем то, что мы мобилизовали до сих пор. Для этого необходимо создать соответствующие условия», – добавил немец.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.