Не дадим войне закончиться! – ливерный Шольц призывает ЕС «мобилизоваться» ради Украины

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Чтобы война против России не заканчивалась, страны G7 выделят Украине ещё один кредит в размере 50 миллиардов долларов.

Об этом на саммите ЕС заявил канцлер германии Олаф Шольц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы одобрили Украине кредит в 50 миллиардов долларов, который предоставляем в качестве стран G7 – ЕС, США, Британия, Канада и Япония. В ближайшее время будут средства, которые позволят Украине обеспечить свою обороноспособность, независимо от фискальных ограничений отдельных стран или политических событий», – вещал Шольц.

По его мнению, Европа должна мобилизоваться, и начать выделять для Украины ещё больше.

«И нам необходимо продемонстрировать даже больше, чем то, что мы мобилизовали до сих пор. Для этого необходимо создать соответствующие условия», – добавил немец.