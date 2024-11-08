Не дадим войне закончиться! – ливерный Шольц призывает ЕС «мобилизоваться» ради Украины

Константин Серпилин.  
08.11.2024 21:40
  (Мск) , Будапешт
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Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чтобы война против России не заканчивалась, страны G7 выделят Украине ещё один кредит в размере 50 миллиардов долларов.

Об этом на саммите ЕС заявил канцлер германии Олаф Шольц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы война против России не заканчивалась, страны G7 выделят Украине ещё один кредит в...

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«Мы одобрили Украине кредит в 50 миллиардов долларов, который предоставляем в качестве стран G7 – ЕС, США, Британия, Канада и Япония.

В ближайшее время будут средства, которые позволят Украине обеспечить свою обороноспособность, независимо от фискальных ограничений отдельных стран или политических событий», – вещал Шольц.

По его мнению, Европа должна мобилизоваться, и начать выделять для Украины ещё больше.

«И нам необходимо продемонстрировать даже больше, чем то, что мы мобилизовали до сих пор. Для этого необходимо создать соответствующие условия», – добавил немец.

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