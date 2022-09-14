«Не дадим замерзнуть нашим братьям»: Лукашенко о Европе
Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко разместила видео, на котором он с помощником рубит дрова «в помощь Европе», – передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Не дадим, Семеныч, Европе замерзнуть. Поможем нашим братьям. Может, и они когда-то нам помогут. Мы же центр Европы, хвастаемся этим. Елка тягучая, но Европе не выбирать: елка, березка. Главное, чтобы тепло было. Надо подумать, Семеныч, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий не замерзли. Может, одумаются», – приговаривает Лукашенко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
В течение минувшего месяца Лукашенко неоднократно призывал подчиненных не рвать торговые отношения со странами Запада.
«Батька добрый. Я бы на колодку пару европейских политиков положил. Все народы старого света благодарны были бы. А в каждой европейской столице появились бы улицы им. Топора Лукашенко», – прокомментировал видео в своем ТГ-канале белорусский тележурналист Григорий Азаренок.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.