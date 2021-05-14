«Не дает победить Московию». Тягнибок потребовал расстрелять Медведчука

14.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

С оппозиционным политиком Виктором Медведчуком и его соратниками следует поступать по законам военного времени.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил лидер националистического ВО «Свобода», экс-депутат Верховной рады Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Тягнибока, на Украине идет война, потому и репрессивные меры должны быть соответствующие.

«Этот человек будет на свободе и дальше будет объединять вокруг себя антиукраинские элементы и мутить ситуацию в Украине, лишать нас, украинцев, будущего и возможности победить Московию», – сказал националист.

Он считает, что обвинения Медведчука тянут на расстрел.

«Этого достаточно для того, чтобы в военное время, а у нас идет война с Москвией, таких людей просто расстреливали. Потому что это коллаборанты, агентура, это те, которые не дают возможности украинскому государству и украинскому народу, наконец, достичь мира на украинских условиях», – заявил Тягнибок.