09.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Не дай Бог…» – Гордон боится, что его разорвут на улице голодные украинцы




Подавляющее большинство украинцев живут от зарплаты до зарплаты и никто не знает, где та граница, за которой толпы голодных людей выйдут на улицы и станут грабить магазины и тех, у кого остались какие-то сбережения.

Об этом Гордон рассказал в эфире телеканала «Украина 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас же большинство людей живут от зарплаты до зарплаты, и то, одалживая часто деньги в долг, беря…

Главное – не затягивать эту ситуацию, потому что может закончиться, не дай Бог, голодными бунтами, взрывом преступности. Ну, если человеку не будет что есть, он пойдет на улицы, и что он там будет делать – неизвестно.

Поэтому, конечно, очень важно, чтобы сегодняшние наши руководители это очень хорошо понимали.

Границы этой нет, я даже не знаю, где тот край, за которым безысходность, и люди пойдут уже на улицы бить витрины супермаркетов или убивать кого-то на улице, у кого есть хоть немного денег в кармане. Я не знаю, где эта граница, и никто не знает», – тревожится Гордон.

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