Не дай бог нам снова драться с поляками – Огрызко

Анатолий Лапин.  
07.11.2023 15:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, Конфликт, Политика, Польша, Украина


Скандал с перекрытием польскими перевозчиками КПП на границе с Украиной может обернуться серьезными политическими проблемами.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Скандал с перекрытием польскими перевозчиками КПП на границе с Украиной может обернуться серьезными политическими...

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По мнению Огрызко сейчас руководство двух стран должно решить эту проблему между собой.

«Мы должны не дать взорваться новому скандалу между Украиной и Польшей. Сейчас как никогда нужно, чтобы на уровне руководства государств, правда пока еще нет в Польше сформированного правительства, потому что это большой минус.

Мы не можем сейчас форсировать эти вещи, но уже сейчас можно на уровне минтрансов, на уровне правительства, не премьер-министров, а, скажем, даже заместителей министров транспорта уже садиться и говорить о том, что нужно сделать, чтобы мы, не дай бог, не начали снова драться с поляками. Потому что это приведет к серьезным политическим проблемам», – заявил Огрызко.

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