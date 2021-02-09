«Не дайте себя обмануть». Студенты ДНР обратились к российской молодежи

09.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Несанкционированные акции сторонников блогера Алексея Навального могут со временем привести к гражданскому конфликту в России.

Сегодня многие из тех, кто точно так же, как сейчас выходят на протесты «навальнисты», участвовал в киевском майдане, прячутся от военкоматов, боятся идти на фронт, говорят, что не за это стояли и не этого хотели.

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Об этом говорится в обращении актива студенческой лиги ДНР к студенческому сообществу РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы с ужасом наблюдаем кадры акций и шествий, которые сейчас происходят на территории России, и хотим предостеречь и рассказать, что вас может ожидать. Уже 7 лет мы живём в состоянии гражданской войны, войны, которую никто не ожидал, которая пришла к нам внезапно. Войны, которой нельзя было увидеть в словах предводителей «революции достоинства», – сказал один из студентов.

В обращении напомнили «оранжевую революцию» 2004 года, когда начались поддерживаемые Западом «мирные акции» на фоне «отравления народного лидера» и лозунгов о стремлении стать Европой. Это привело только к расколу страны на Запад и Восток, «на тех, кто купился на сказки о европейском уровне жизни и тех, кто хотел остаться дома с Россией», Украина же ближе к ЕС не стала:

«После 2004 года Украина перестала быть прежней, нас стали заставлять учиться, общаться и думать на украинском языке, нам запретили говорить на русском».

«Под крылом майданной власти начали взращивать националистическое радикальное поколение, воспевающее нацистских преступников, и уже в 2014 году те, кто 10 лет назад был ребёнком, свято верящим в красивое европейское будущее, вышли с дубинками и коктейлями Молотова против действующей власти. Всё тот же коллективный Запад называл их «мирными протестующими» и «детьми», закрывая глаза на их зверства. Послы и посланники иностранных государств говорили о свободе слова и раздавали печенье», – напомнил другой студент.

«Произошёл госпереворот, легитимная власть отступила, в новой стране не было места дня нас, тех, кто думает по-другому, по-русски. Потом горел Славянск и Одесса, бомбили наши города, мы были вынуждены встать на защиту нашей земли. 7 лет каждый день погибают невинные люди. Эта война лишила жизни многих – детей, их родителей, стариков, многие остались инвалидами, а нас она лишила молодости.

Сегодня многие из тех, кто стоял на майдане просто как все, прячутся от военкоматов. Они боятся идти на фронт, говорят, что не за это стояли, что не этого хотели, да и вообще ничего не хотели. Они просто боятся погибнуть за чужие, навязанные идеи», – сказала донецкая студентка.

Активисты обратились к российским ровесникам с призывом не дать себя обмануть.

«Люди, которые сегодня побуждают вас выходить на улицу, хотят лишь разрушить великую страну, им всё равно на последствия. Возможно, вам кажется, что вы сейчас стоите на пороге чего-то нового, но это не так. Никто не вспомнит о вас, никто не будет защищать вас в пылу гражданской войны. Они не хотят вам добра, не будут защищать ваши права и бороться за вашу свободу. Они хотят лишь разрушить и разграбить великую Россию, непобеждённую никем. Не помогайте им, станьте на защиту Родины, подумайте о своих родных, о своём будущем. Одумайтесь, пока не стало слишком поздно», – призвали в ДНР.