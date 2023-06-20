«Не дали ни одного патрона» – в США рассказали о фейковом «ленд-лизе» для Украины

Владимир Гладков .  
20.06.2023 23:48
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Президенты США и Украины хором хвалили принятый в Вашингтоне закон «О ленд-лизе» для Украины, однако за тринадцать месяцев его действия по этому каналу на территорию «незалежной» не поступило ничего.

Об этом в эфире признанного иноагентом «Радио Свобода» заявил эмигрировавший в США экс-советник президента России, нацпредатель Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президенты США и Украины хором хвалили принятый в Вашингтоне закон «О ленд-лизе» для Украины,...

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«Необходимо запомнить важную цифру – ноль. Таков объём военной помощи, который поступил на Украину по такому каналу военной помощи, как ленд-лиз.

Ленд-лиз был принят конгрессом США в апреле прошлого года, девятого мая прошлого года – закон о поддержке демократии Украине с помощью ленд-лиза был подписан президентом Байденом.

Байден и Зеленский выступили относительно важности, нужности и беспрецедентности такого канала помощи, который изменит радикально баланс сил на поле боя.

А результат по истечении более чем года действия этого закона простой – по этому закону в Украину не поступило ничего. Ни одного патрона, ни одного перевязочного бинта», – страдал он.

«Следует иметь в виду, что действие закона о ленд-лизе истекает тридцатого сентября этого года. То есть, до его истечения осталось три с небольшим месяца», – возмутился Илларионов.

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