Не дать либералам «заморозить» российскую экономику!

21.06.2021, Донецк, Алексей Муратов

В России идёт схватка между государственниками и либералами по поводу экономической политики.

Об этом в материале для «ПолитНавигатора» рассказывает один из лидеров движения «Донецкая республика» экономист Алексей Муратов.

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По мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной российская экономика восстановилась до допандемического уровня. Именно такое заявление сделала Эльвира Сахипзадовна, выступая с отчётом за 2020 год в Госдуме. Но услышать вразумительного ответа Набиуллиной на депутатский вопрос, почему уже четвёртый год подряд Банк России демонстрирует убыток, не посчастливилось. Кроме того, Центробанк на прошлой неделе сделал «подарок» россиянам – поднял ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 5,5 процентов. Как это отразится на экономике России?

Логика главы ЦБ по-прежнему остаётся загадочной: ключевая ставка поднята на фоне опережающего темпа роста российской экономики, который превышает прогнозируемые Центробанком показатели. «Компаниям требуется время, чтобы ввести в строй новые мощности, нанять и обучить персонал», – отметила Набиуллина.

Банку России логичнее было бы повысить доступность кредитов для бизнеса. То есть можно было бы направить внутренние инвестиции в предприятия. Тогда бы предложение росло темпами, превышающими рост спроса. На рынке возник бы баланс, а инфляция снизилась.

Из-за повышения ключевой ставки упадёт уровень импортозамещения – западные компании вытеснят российского производителя. В результате ускорится рост цен, упадёт инвестиционная активность и доходы населения, снизится конкурентоспособность. А после этого стоит ожидать очередную девальвацию рубля и новую волну инфляции.

Стоит подчеркнуть, что главная проблема российской экономики по-прежнему не теряет своей актуальности, это – отсутствие инвестиций, ведь внутренние инвестиции фактически запрещены Центробанком. Это оказывает губительное воздействие на малый и средний бизнес, который играет одну из доминирующих ролей в росте ВВП.

Проводя неоправданно жёсткую денежно-кредитную политику, Банк России ставит развитие российской экономики в зависимость от американских денежных властей, в то же время существенно ослабляя переговорную позицию руководства России.

Кроме того, «антиинфляционные» меры Центробанка многократно усугубляют негативный эффект антироссийских финансовых санкций.

Несмотря на трудности, создаваемые Центробанком, внутренним инвестициям в России всё-таки быть! Вкладывать средства в реальный сектор экономики уже вызвались металлурги и производители удобрений.

Совладелец и глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов заявил, что готов реинвестировать сверхприбыль в развитие реального сектора вместо выплаты дивидендов акционерам. «Важно признать, что Путин — наш президент и лидер нашей нации, и он в значительной степени отражает то, о чём задумывается каждый среднестатистический россиянин. Есть потребность в социальной справедливости и интеграции. И я считаю, что большой бизнес должен обратить на это внимание», – сказал Мордашов.

На инвестиции в реальный сектор экономики будут направлены миллиарды рублей и со стороны производителей удобрений. В ближайшие 2 года они инвестируют 0,5 трлн рублей в развитие мощностей.

Очевидно, что на данный момент в схватке государственников и либералов первые одерживают уверенную победу. Но расслабляться рано. Учитывая мировой спад экономики и архитяжёлое экономическое положение «недружественного» нам государства – США, верные Штатам либералы будут неоднократно пытаться напакостить России путём «замораживания» экономики.

Экономический рост – вопрос не из простых. К слову, дикие структурные перекосы мировой экономики привели к ситуации, при которой люди труда просто исчезли, и добавленная стоимость образуется в совершенно иррациональных секторах экономики. Ведь за счёт них осуществляется дотационная работа за счёт эмиссии. Очевидно, что эмиссия в той же «процветающей» Америке имеет принципиальное место. Дополнительный спрос и предложение концентрируются на тех секторах экономики, которые не имеют никакого отношения к выживанию людей.

В то же время, у России есть колоссальные возможности не просто выбраться из экономического кризиса, но и пробиться в лидеры по объёмам производства.