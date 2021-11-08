Не дать ни шанса украинским властям на правительство в изгнании – экс-депутат Рады

В случае полномасштабной агрессии Украины на Донбассе, Россия должна перекрыть западные границы на украинской территории и ввести бесполётную зону.

Об этом в эфире телеканала «Россия1» заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я слушал внимательно, готовясь к программе, заявления всех этих украинских так называемых политиков – они больные люди. У них одна риторика – война. Война – то единственное, что они считают, позволит скрыть их преступления…

Необходимо сделать всё, чтобы в случае нападения Украины на Донбасс или на территорию РФ, над Украиной была мгновенно введена бесполётная зона и перекрыты все западные границы. И тогда, чтобы эти люди понимали, что они (украинские власти – ред.) будут отвечать, что никуда убежать не удастся, никакого правительства в изгнании сформировать не получится», – заявил экс-депутат.

«Они думают, что они на Западе 50 лет, в Канаде отсидятся? Надо блокировать, каждый из них должен ответить за всё что сказал, и за то, что сегодня провоцируют и толкают в мясорубку этих молодых пацанов…

Они думают, они сбежать успеют. Им надо как-то донести, что убежать не получится и, поверьте мне, сразу спеси поубавится», – добавил Марков.