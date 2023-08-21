«Не дать Украине передышку»: 250-тысячная резервная армия ВС РФ ждет своего часа

Россия не должна давать Украине никакой передышки в виде очередных «Минских договоренностей».

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил политолог и волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насчет того, что Украина станет беззубой, если мы вдруг завтра прекратим специальную военную операцию. Это откровенная неправда. Напротив, они вокруг этой невыигранной и непроигранной ими войны создадут такой культ, национальный, что на нас потом будут 6-летние дети с оружием в руках бросаться, как это в Афганистане было, когда дети-подростки стреляли в советских солдат.

Не дай боже нам позволить украинцам укрепиться в этой их национальной идее и идентичности, особенно на фоне их ветеранов, их побед и поражений. Украинцы – народ очень эмоциональный, и для них это топливо ненависти, которое пылать будет лет 25. Единственный наш шанс обеспечить Украину миром и безопасностью на многие годы вперед – это просто переломить хребет украинской гадине.

Чтобы сама идея украинства, русофобского украинства, что можно воевать с русскими за мифическую свободу и делать западный выбор, чтобы от этой идеи людей трясло от страха, что они вообще подумали об этом. Вот тогда Украина будет безопасной. А для этого нам ни на какие условные «Минские соглашения» идти нельзя», – заявил Живов.