«Не дать Украине передышку»: 250-тысячная резервная армия ВС РФ ждет своего часа

Анатолий Лапин.  
21.08.2023 13:49
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия не должна давать Украине никакой передышки в виде очередных «Минских договоренностей».

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил политолог и волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не должна давать Украине никакой передышки в виде очередных «Минских договоренностей». Об этом...

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«Насчет того, что Украина станет беззубой, если мы вдруг завтра прекратим специальную военную операцию. Это откровенная неправда. Напротив, они вокруг этой невыигранной и непроигранной ими войны создадут такой культ, национальный, что на нас потом будут 6-летние дети с оружием в руках бросаться, как это в Афганистане было, когда дети-подростки стреляли в советских солдат.

Не дай боже нам позволить украинцам укрепиться в этой их национальной идее и идентичности, особенно на фоне их ветеранов, их побед и поражений. Украинцы – народ очень эмоциональный, и для них это топливо ненависти, которое пылать будет лет 25. Единственный наш шанс обеспечить Украину миром и безопасностью на многие годы вперед – это просто переломить хребет украинской гадине.

Чтобы сама идея украинства, русофобского украинства, что можно воевать с русскими за мифическую свободу и делать западный выбор, чтобы от этой идеи людей трясло от страха, что они вообще подумали об этом. Вот тогда Украина будет безопасной. А для этого нам ни на какие условные «Минские соглашения» идти нельзя», – заявил Живов.

По его мнению, у России есть хорошая возможность переломить ситуацию на фронтах и пойти в контрнаступление:

«Сейчас у украинцев иссякнут силы. Им нужно будет 3-6 месяцев, чтобы восстановиться. Вся западная пропаганда сейчас начинает подвывать на эту историю. Они рассчитывают замотать нас объятиями переговорными, пока не привезут на Украину в товарных количествах «Абрамсы», «Страйкеры», F-16 с новыми крылатыми ракетами, станции РЛС и так далее. Они сейчас понимают, что уже скоро придется делать паузу, а у нас – мощнейшая позиция.

250 тысяч резервная армия стоит, и готова к контрнаступлению уже с нашей стороны, контрнаступлению, которое украинцы, вполне возможно, уже не выдержат. На Западе отчетливо понимают, что если в этот раз мы не совершим определенных военных ошибок и будем воевать по уму, с опорой на современные технологии и разведку, то у нас есть все шансы добиться серьезнейших результатов как минимум на южном направлении, а еще и на Харьковском, может быть», – резюмировал эксперт.

Напомним, что исчерпание украинских резервов многие российские эксперты пророчили с весны – лета прошлого года.

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