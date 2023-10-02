Не дать ВСУ закрепиться в обороне и самим перейти в наступление – Дандыкин поставил вопрос ребром

Обстрелы приграничных областей РФ не должны оставаться безнаказанными. Артиллерию ВСУ нужно выдавливать вглубь территории и готовится к наступлению, начало которого, в отличие от Украины, не будет тиражироваться в прессе.

Об этом в программе «Акцент дня» заявил военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я являюсь почетным гражданином города Трубчевска, который вчера был обстрелян, там был легко ранен человек. Город, который находится на границе с Черниговской областью. Рядом находится тоже Брянщина, Сумская область. Как быть с этим? Как оставлять жителей на такие «шалости» с той стороны? И что нам делать? Так или иначе эти вопросы надо будет решать, и, скорее всего, наши ребята из сил специальных операций, я думаю, там работают. Но этого мало. Надо их гнать, надо выгонять, уничтожать, это очевидно. Потому что по-другому не бывает, если это граница такая недружественная, и, соответственно, белгородчанам очень много досталось», – отметил он.

Эксперт напомнил, что жители Белгородчины пережили Великую Отечественную войну, партизанили, и сейчас задают вопросы – почему обстрелы остаются безнаказанными и продолжают терроризировать людей. У многих родственники ушли добровольцами, сейчас воюют на фронтах специальной военной операции.

«Здесь много-много-много задач стоит у нас, и самая главная сейчас задача, как дальше быть, как дальше изматывать противника, не дать ему ни в коем случае уйти в оборону. Поэтому наши удары наносятся сейчас регулярно, практически каждый день по тылам противника. И по-прежнему туда, где они пытаются закрепиться, не дать им возможности это сделать. Мы, разумеется, должны воспользоваться теми резервами, работой нашего военно-промышленного комплекса, который, в общем-то, поставляет сейчас необходимое оружие – в разы превышающее то, что было еще год назад. Исходя из всего, что мы заложили и в бюджете расходы на специальную военную операцию, исходя из отношения к ВВП, исходя из отношения к бюджету – это конечно большие траты. Но это необходимо сделать для того, чтобы в общем-то нанести врагу поражение. Как это будет, на каком участке, пусть они думают и чешут репу. Я думаю, что вот таких сообщений, как и они передают, или через их источники, что где-то будем наступать, на каком направлении, они знать не будут. Это случится там, где они не ждут», – заключил Дандыкин.