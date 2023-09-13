Не дав собрать личные вещи, кишиневский режим депортировал директора «Sputnik Молдова»

Алексей Логофет.  
13.09.2023 10:58
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 228
 
Дзен, Молдова, Преследования журналистов, Россия, СМИ


Власти Республики Молдовы депортировали из страны руководителя агентства «Sputnik Молдова» Виталия Денисова. Об этом сообщило само агентство.

К Денисову рано утром пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом, не дав собрать вещи и взять с собой домашних животных.

Власти Республики Молдовы депортировали из страны руководителя агентства «Sputnik Молдова» Виталия Денисова. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Виталию Денисову выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в Молдову. Был поставлен в известность посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов.

Журналист имел все необходимые разрешительные документы для работы в стране.

«Разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений», – заявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, комментируя возмутительный случай депортации Виталия Денисова.

Один из лидеров партии «Гражданский конгресс» Михаил Полянский ернически заметил в своем телеграм-канале по этому поводу:

«Совсем плохо в Молдове с национальной безопасностью. И журналисты, и всемирно известные музыканты, и биологи, и писатели, и спортсмены — все как один представляют угрозу национальной безопасности Молдовы», –

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть