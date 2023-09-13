Не дав собрать личные вещи, кишиневский режим депортировал директора «Sputnik Молдова»

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Власти Республики Молдовы депортировали из страны руководителя агентства «Sputnik Молдова» Виталия Денисова. Об этом сообщило само агентство.

К Денисову рано утром пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом, не дав собрать вещи и взять с собой домашних животных.

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Виталию Денисову выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в Молдову. Был поставлен в известность посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов.

Журналист имел все необходимые разрешительные документы для работы в стране.

«Разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений», – заявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, комментируя возмутительный случай депортации Виталия Денисова.

Один из лидеров партии «Гражданский конгресс» Михаил Полянский ернически заметил в своем телеграм-канале по этому поводу:

«Совсем плохо в Молдове с национальной безопасностью. И журналисты, и всемирно известные музыканты, и биологи, и писатели, и спортсмены — все как один представляют угрозу национальной безопасности Молдовы», –