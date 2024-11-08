«Не дают убивать наступающих русских – разносят всё в труху» – офицер ВСУ жалуется на российские КАБ

Вадим Москаленко.  
08.11.2024 19:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Массовое использование российской армией КАБ и ФАБ нивелируют преимущество ВСУ в обороне, и позволяют быстро уничтожать даже самые мощные укрепления.

Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил командир взвода БПЛА 2 Интернационального легиона Украины с позывным «Чили», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Массовое использование российской армией КАБ и ФАБ нивелируют преимущество ВСУ в обороне, и позволяют...

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«КАБ и ФАБ – это большая проблема. Потому что даже там, где ребята готовы без воды, готовы держаться в полу-окружении и уничтожать русских, этот укреп может разобрать КАБ или ФАБ. И ты против него уже ничего не сделаешь.

От ФПВ можно уклониться, сбить, бутылку воды могут доставить на коптере, боекомплект ещё на тележке на радиоуправлении можно привезти. Но против КАБ и ФАБ ситуация очень тяжёлая. Они нам много проблем создают, и с этим сложно что-то делать. Они действительно разбирают всё просто в труху», – сказал «Чили».

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