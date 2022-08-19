Не диверсия, так ненастье: На Крым обрушился разрушительный смерч

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Смерч на озере Донузлав повредил устричную ферму и 12 автомобилей. Среди людей травмированных нет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Воронка образовалась во время грозы около шести часов вечера.

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Смерч прошелся по зданию устричной фермы ООО «Донузлав – Аквакультура», сорвал крышу производственного цеха, перевернул два металлических грузовых контейнера и повредил три автомобиля предприятия.

Еще девять авто пострадали у туристов, остановившихся в поселке Новоозерный.

В результате происшествия погибших, пострадавших нет.