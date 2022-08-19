Не диверсия, так ненастье: На Крым обрушился разрушительный смерч

19.08.2022  13:18 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 1141
 
Дзен, Крым, Происшествия


Смерч на озере Донузлав повредил устричную ферму и 12 автомобилей. Среди людей травмированных нет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Воронка образовалась во время грозы около шести часов вечера.

Смерч на озере Донузлав повредил устричную ферму и 12 автомобилей. Среди людей травмированных нет,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Смерч прошелся по зданию устричной фермы ООО «Донузлав – Аквакультура», сорвал крышу производственного цеха, перевернул два металлических грузовых контейнера и повредил три автомобиля предприятия.

Еще девять авто пострадали у туристов, остановившихся в поселке Новоозерный.

В результате происшествия погибших, пострадавших нет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть