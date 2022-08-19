Не диверсия, так ненастье: На Крым обрушился разрушительный смерч
19.08.2022 13:18 (Мск), Симферополь
Смерч на озере Донузлав повредил устричную ферму и 12 автомобилей. Среди людей травмированных нет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Воронка образовалась во время грозы около шести часов вечера.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
Смерч прошелся по зданию устричной фермы ООО «Донузлав – Аквакультура», сорвал крышу производственного цеха, перевернул два металлических грузовых контейнера и повредил три автомобиля предприятия.
Еще девять авто пострадали у туристов, остановившихся в поселке Новоозерный.
В результате происшествия погибших, пострадавших нет.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.