«Не для себя прошу – для Демпартии» – Шустер торопит Украину с контрнаступлением к американским выборам

29.07.2022  19:19 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Украина должна продемонстрировать военные успехи до промежуточных выборов в Сенат и Конгресс США.

Об этом телеведущий Савик Шустер заявил в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна продемонстрировать военные успехи до промежуточных выборов в Сенат и Конгресс США. Об...

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«8 ноября – важнейшая дата. Выборы в США. Эти выборы много скажут. Есть Байден, который помогает Украине открыто и заявил, что Путин не имеет права управлять такой страной, как Россия… Я полагаю, это им поставленная цель. До 8 ноября должны быть какие-то результаты, которые можно показать американцам.

Я вижу заявления Трампа. Он говорит: демократическая партия дает 40 млрд Украине, а нашим родителям нечем детей кормить. С этой позицией они пойдут на выборы. Если эта позиция победит, то тогда немножко вещи могут измениться с точки зрения союзнических отношений между Украиной и США. Это важный ответ», – сказал Шустер.

Он отметил, что политическая ситуация и в странах Европы отличается нестабильностью.

«Политика будет сильно влиять и немножко торопить Украину. Но если до сентября мы увидим продвижение Украины в сторону границ 1991 года, если будет освобожден юг, это станет серьезной заявкой на продолжение контрнаступления, освобождение Луганска и Донецка. Крым – давайте дадим этому вопросу 15 лет. С Крымом будем разбираться. Но Украина может освободить Луганск и Донецк, будучи практически уже армией НАТО», – призывал Шустер.

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