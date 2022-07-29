«Не для себя прошу – для Демпартии» – Шустер торопит Украину с контрнаступлением к американским выборам
Украина должна продемонстрировать военные успехи до промежуточных выборов в Сенат и Конгресс США.
Об этом телеведущий Савик Шустер заявил в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«8 ноября – важнейшая дата. Выборы в США. Эти выборы много скажут. Есть Байден, который помогает Украине открыто и заявил, что Путин не имеет права управлять такой страной, как Россия… Я полагаю, это им поставленная цель. До 8 ноября должны быть какие-то результаты, которые можно показать американцам.
Я вижу заявления Трампа. Он говорит: демократическая партия дает 40 млрд Украине, а нашим родителям нечем детей кормить. С этой позицией они пойдут на выборы. Если эта позиция победит, то тогда немножко вещи могут измениться с точки зрения союзнических отношений между Украиной и США. Это важный ответ», – сказал Шустер.
Он отметил, что политическая ситуация и в странах Европы отличается нестабильностью.
«Политика будет сильно влиять и немножко торопить Украину. Но если до сентября мы увидим продвижение Украины в сторону границ 1991 года, если будет освобожден юг, это станет серьезной заявкой на продолжение контрнаступления, освобождение Луганска и Донецка. Крым – давайте дадим этому вопросу 15 лет. С Крымом будем разбираться. Но Украина может освободить Луганск и Донецк, будучи практически уже армией НАТО», – призывал Шустер.
Спасибо!
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