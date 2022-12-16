«Не для защиты городов»: аналитик объяснил, зачем на Украину идут ЗРК Patriot

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американские комплексы ПРО Patriot могут быть переданы Украине на для защиты ее городов, а для обороны авиабаз с западными самолетами.

Об этом в эфире киевского радио «НВ» заявил украинский военный аналитик Олег Катков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению эксперта, эти авиабазы станут законной целью России, если там появятся истребители, поэтому Patriot поставят по их периметру.

«Можно сделать крайне оптимистическое предположение, что на самом деле речь идет о том, что они будут развернуты для защиты, например, авиабаз, нескольких. По крайней мере, такая стратегия наблюдается в странах НАТО. Первыми объектами защиты Patriot становятся не города, не электростанции, а именно авиабазы, на которых базируются истребители, и которые являются основой противовоздушной обороны. Например, в Польше, когда там начал создаваться огромный оборонный хаб на авиабазе «Жешув», которая является транзитным пунктом для того, чтобы передавать Украине вооружение, американцы абсолютно тихо, без сообщений просто развернули Patriot. Они не защищали ни Варшаву, ни Краков, ни участки границы – они защитили именно «Жешув», – сказал эксперт.

«В этой парадигме можно сделать осторожное предположение, что получение Patriot является ступенькой для получения истребителей, потому что мы понимаем, что как только начнется на какой-то авиабазе подготовка к принятию и базированию западных самолетов, то эта авиабаза станет мишенью главной для РФ. А сейчас у РФ есть возможность поражать любую территорию Украины дальнобойным ракетным вооружение – крылатыми ракетами, баллистическими. И относительно баллистических ракет Patriot имеет исключительную возможность их уничтожения», – заявил Катков.