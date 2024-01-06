«Не до Крыма» – украинский генерал о переходе к стратегической обороне по всему фронту

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ближайшие два месяца, в зависимости от того, сколько Украина получит военной помощи и накопит собственных средств, станет ясно, имеет ли смысл вообще выходить из стратегической обороны в новом году.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Он поприветствовал то, что украинские политики перестали делать победоносные заявления и с осторожностью комментируют военные планы на год.

«Если в прошлом году отдельные наши политики, к сожалению, говорили чуть ли не о захвате (Крыма – ред.), то сейчас говорят о «воздействии», и это правильно. Меньше надо делать политических заявлений, больше заниматься вопросами, связанными с обеспечением сил обороны Украины. Почему президент не говорит о каких-то дальнейших [планах], как это делалось в прошлом году, во-первых, это политически правильно и грамотно. То есть не надо провоцировать, обнадёживать наших граждан, потому что это привело к перегреву определённому в прошлом году и к негативным последствиям. Допускать такого в информационной сфере не следует», – сказал Романенко.

Он добавил, что нужно уходить в стратегическую оборону и копить силы.

«Можно говорить на текущий момент о том, что необходимы силы для того, чтобы проводить стратегическую оборонительную операцию, задача которой есть остановить продвижение противника, тактическое продвижение есть, и его надо остановить по всему фронту. Второе, уничтожить как можно больше вооружений, техники и личного состава. И третье – выиграть время для аккумулирования сил и средств на действия в этом году с помощью наших союзников и предприятий отечественного ВПК. В ходе того, как мы выиграем это время в оборонительных действиях, аккумулируем соответствующие силы и средства, тогда можно говорить о том, что же можно сделать с этими силами и средствами. Если в значительной степени накопить их не удастся, то необходимо будет обдумывать вопросы, связанные с продолжением стратегической обороны по всему фронту. То есть исходим в этом году из сил противника и его потенциала и своих возможностей. Со своими возможностями, эта ситуация, на мой взгляд, прояснится в течение месяца-второго», – объяснил генерал.