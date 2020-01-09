09.01.2020, Киев, Игорь Петров
 
economics, Общество, Политика, Украина
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Не до ремонта: ГТС Украины будет едва балансировать на грани безубыточности – экономист

Запуск «Турецкого потока» и «Северного потока-2» позволит «Газпрому» сократить объемы транзита через ГТС Украины до уровня, на котором она становится убыточной.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экономист Олег Пендзин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если газопровод будет продолжен и дальше, то теперь турки будут транзитерами и теперь им будет капать та копейка, которая капала в украинский бюджет. И тут нет друзей и врагов, тут есть интересы, в первую очередь – финансовые.

Финансовые интересы Украины – сохранить 3 млрд. долл. В бюджет (за транзит). Их, правда, уже не будет. Нам уже сказали, что за пять лет мы получим семь миллиардов. Но если хорошо посчитать, то и семи не будет.

3 миллиарда долларов мы получали при транзитировании 90 млрд. куб. м. в год.  Когда мы будем транзитировать 65 млрд. куб. м., это будет где-то 1,5 млрд. долл. И точка безубыточности – 40 млрд. куб. м.

Еще получим какую-то копейку, если транзит превысит 40 млрд. куб. м. потому что это – точка безубыточности», – резюмирует экономист.

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