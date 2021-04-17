Не добежим, так согреемся. Удастся ли победить Гитлера в украинском суде?

17.04.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Министерство образования Украины проиграло Апелляционный суд команде украинского юриста Андрея Портнова. Суд постановил оставить в силе основные пункты искового требования Портнова к министерству относительно скандального содержания учебников истории для 5 и 11 классов средней школы.

Напомню, больше года назад общественники в соцсетях обнаружили, что по инициативе Вятровича маленьким украинцам в школе на уроках «втюхивают», как истину в последней инстанции, что в расстрелах на Майдане виноват «Беркут», что майдановские боевики – это «герои революции», а сам Вятрович – это «известный украинский историк». Ну и много чего другого по мелочи в таком же духе.

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То есть, победители мало того, что без всякого суда уже заранее назначили виновных в событиях на майдане в 2013-2014 годах, но и сами себя вписали в учебники по истории, причем, при жизни – в качестве положительных персонажей, на которых должно равняться подрастающее поколение.

Узнав об этом, Портнов взялся оспаривать законность внесения подобных правок в школьные учебники и публично пообещал сделать все от него зависящее, чтобы вышвырнуть из учебников «героев Майдана» и Вятровичей.

Суд шел долго, не торопясь, однако команда Портнова выиграла первую инстанцию. После чего Минобраз, вместо того, чтобы выполнить предписание суда и скорректировать учебники, подал апелляцию. И волынка продолжилась. Теперь вот Портнов выиграл и апелляцию. В связи с чем, министерство, если следовать букве закона, обязано объявить и провести новый конкурсный отбор проектов учебников по истории Украины для 11 классов и вступления в истории для 5 классов.

Кроме того, чиновники обязаны обеспечить пересмотр других учебников, пособий, учебных программ, которые содержат описание событий 2013-2014 годов на предмет представления полной, достоверной и объективной информации. Чтобы – никаких Вятровичей и «героев революции», раз уж в обществе до сих пор нет по этому поводу мало-мальского консенсуса.

А теперь – стоп. Выдохнем, и подумаем вот над чем.

В этой истории, как представляется, ключевое – не победа Портнова в суде и не проигрыш министерства. Ключевое – будет ли когда-либо вообще исполнено решение суда. Впереди – Верховный суд. Возможна кассация. Но нет уверенности в том, что будет исполнено любое решение суда, если оно будет не в пользу государства и его нынешней идеологии.

Примеры такого рода есть. Уже несколько лет в киевских судах длится тягомотина с оспариванием общественниками решения Киевсовета о переименованиях двух столичных проспектов в честь гитлеровских коллаборационистов Бандеры и Шухевича. Правозащитники, тянущие на себе это «дело о проспектах» уже много раз обнадеживали общественность заявлениями о том, что вот уж теперь-то все, конец истории. Справедливость восторжествовала, суд такой-то инстанции приостановил скандальное решение киевских депутатов.

Но всякий раз вслед за тем юристы Кличко подавали апелляцию, и воз и поныне там же, где и был. В отличие от проспекта Бандеры – он уже успел прописаться на гугл-картах, в плане города, в договорах о купле-продаже недвижимости, в сервисах вызова такси, в юридических документах киевской горадминистрации, в обьявлениях на радио и в прессе, в статьях в СМИ. И люди потихоньку привыкают и …обтекают.

Аналогичная история – с обжалованием позиции одиозного института нацпамяти, упорно отстаивающего тезис о том, что символика небезызвестной дивизии СС «Галичина» – никакая не нацистская, а потому не подлежит запрету по закону о декоммунизации, который вообще-то запрещает не только коммунистическую, но и нацистскую идеологию, о чем на Украине регулярно забывают.

Противники нацистской дивизии несколько раз выигрывали суды, а потом их …проигрывали. Потому что судьи в апелляционной инстанции не рисковали обозлить бушевавших под стенами храмов Фемиды «побратимов» с волчьими крюками на знаменах.

Такая же история – с попытками местной власти и общественности в Харькове и Одессе вернуть в городскую топонимику изьятое оттуда имя советского маршала Георгия Жукова. Казалось бы, стирание имени Жукова с карты незаконно даже по майдановскому закону – Жуков не был ни партийным функционером, ни деятелем коммунистического движения, и увековечили его имя не в память о партии, а в память о Победе. Но, тот же УИНП непреклонен. И все решения горсоветов затем опротестовываются прокуратурой по представлению института нацпамяти, а воз возвращается в исходную точку.

Думаю, хватит примеров, хотя можно и еще. Так что, выигранный командой Портнова суд – на самом деле очень важный и показательный кейс. Но показателен он не в смысле некоего «торжества справедливости», а в том смысле, что его исход покажет всем, возможно ли вообще в этой стране в текущем раскладе менять какие-то существенные вещи в рамках легальной судебной процедуры.

Пока же есть стойкое ощущение того, что в стране избирательного правосудия исполнение судебных решений тоже избирательное. И на неподкрепленное совокупной политической волей всей госмашины судебное решение фигуранты из Минобраза просто положат с прибором, да и все.

А судиться с ними можно до новых веников. Как говорится, не добежим, так согреемся. Все равно реальных механизмов принудить к чему-либо государство, сознательно и добровольно избравшее своей идеологией отбеливание коллаборантов, у людей доброй воли сейчас просто нет.