Не доехал до «Азова»: ФСБ поймала на Южном берегу Крыма сообщника укро-террористов

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Житель поселка Симеиз, расположенного на Южном берегу Крыма, заключен под стражу после задержания ФСБ – ему предъявлены обвинения в подготовке к выезду на Украину для вступления в ряды террористической организации и участия в боевых действиях

Гражданин 1987 г.р. установил контакт c представителями украинских террористов по Интернету, что было выяснено в ходе обыска по месту жительства националиста.

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«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 – ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Приготовление к участию в деятельности террористической организации»). Киевским районным судом г. Симферополя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении ФСБ.

Там не указывается название террористической организации, но можно предположить, что речь идёт о запрещенном в РФ «Азове».