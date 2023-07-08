Не договорняк, а новый удар в спину: Как понимать выдачу террористов «Азова»

Выдача Киеву боевиков террористической организации «Азов» стала нарушением договоренностей как со стороны Турции, так и Украины, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом, версия о предательском «договорняке» официально опровергнута. Хотя странному стечению обстоятельств накануне в Москву прилетел олигарх Роман Абрамович, при посредничестве которого нацисты из «Азовстали» были отправлены на турецкие курорты в рамках процедуры «экстракшн». Можно предположить, что, как минимум, возвращение боевиков на Украину для руководства РФ сюрпризом не стало – сообщается, что Абрамович накануне встречался и с чиновниками, и с силовиками.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Теперь пресса гадает, почему же Эрдоган пошел на такой шаг. Политолог Сергей Марков выдвигает версию, что турецкий Султан был вынужден сделать антироссийский жест накануне прекращения зерновой сделки, чтобы показать своим избирателям – я тоже могу идти вопреки воле Путина.

«Эрдоган понимает, что он будет обвинен соперниками, что его не уважают, что, не смотря на то, что Турция так много сделала для России, Россия ликвидирует Зерновую сделку. Далее, чтобы уйти от этой будущей кампании позора, Эрдоган решает, что выгодно «показать зубы», то есть самому первому оскорбить Россию», – предполагает Марков.

Эта версия выглядела бы правдоподобно, если бы не одно но – тема выдачи боевиков «Азова» в субботу вообще не освещалась турецкими СМИ.

«В Турции ни один из новостных сайтов не пишет об этом. Мне в целом кажется, что многие турки даже не знали об их нахождении в стране. Да и откровенно говорят их это не сильно волнует – как нахождение, так и то, что они улетели с президентом Украины Зеленским», – указывает журналист Яшар Ниязбаев, автор канала «Повестка дня Турции».

Есть еще одна версия – Эрдоган набирает очки накануне саммита НАТО, где от позиции Турции также зависит присоединение к альянсу Швеции.

«Эрдоган посчитал, что сейчас ему так выгоднее и обязательства перед Россией, лично для него, менее значимы, чем жест перед НАТО», – констатирует экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Однако подрыв доверия к Эрдогану делает невозможным дальнейшую посредническую роль Турции, замечает политолог Максим Жаров. Он не исключает, что «друг Султан» специально пошел на выдачу боевиков «Азова» по настоянию из США. Вашингтон рассчитывает спровоцировать внутриполитическую нестабильность в России.

«Зачем же англо-американцы это делают? Логика здесь такая же, как и в решении дать Киеву кассетные боеприпасы — создание для Кремля дополнительной точки внутриэлитного напряжения, поскольку всему миру стало ясно, что суть событий 23-24 июня — борьба за переформатирование СВО. «Обнуляя» сейчас усилия Абрамовича и публично объявив о кассетных боеприпасах для Киева, англо-американские модераторы конфликта хотят спровоцировать кремлевскую «партию войны» на необратимые действия, которые в ближайшем будущем могут закрыть этой партии преимущество в борьбе за сценарий решения «проблемы-2024», – рассуждает Жаров.

«Очередной «удар ножом в спину» made by Эрдоган. Очень хороший урок нашим – главарей нацистских группировок живьем брать не нужно», – замечает политолог Павел Данилин.

Телеведущий Артём Шейнин, напротив, считает, что выдача «азовцев» тайно координировалась с Кремлём и является очередным отечественным «хитрым планом» – как и было в самом начале «экстракшена» в Турцию.

«Раз этих упырей обменяли, значит, в рамках какой-то многоходовки, всех ходов и обстоятельств которой мы точно не знаем. Паскудное было ощущение тогда? Безусловно. Стали потом чуть более ясны некоторые из этих обстоятельств? Да. Помните, в той сделке по их выдаче фигурировал один ближневосточный персонаж, который потом неплохо так Пиндостану по нефти насолил… Сейчас, конечно, паскудно на душе не меньше. Но тут дело такое – история, что Эрдоган вот так просто тупо кинул и нарушил «предыдущие договоренности», для меня звучит не очень убедительно. Так глупо и мелко – не про него. Не та ставка эти упыри-нацики, чтобы ради них так «торговать» репутацией «надежного партнера». Значит, какие-то новые комбинации и многоходовки возникли, в которых «на сдачу» отсыпали Зеле этих упырей. В обмен на что или в виде компенсации чего – не знаю. Надо смотреть, какие дальше геополитические «кружева» будут заплетаться», – предлагает Шейнин.

Доктор политических наук Игорь Скурлатов склонен к более прозаическому объяснению.

«С марта прошлого года выбрали вместо войны позор и войну. Так и продолжается «вторая фаза» попыток завершить СВО, несмотря на обратную геополитическую логику, которая диктует, повторяю, только два исхода для Владимира Владимировича – Гаагу или Победу с присоединением бывшей Украины к РФ. Третьего не дано», – полагает автор.

Московский телеведущий Андрей Медведев призывает переживающих из-за освобождения террористов задуматься:

«Почему кого-то удивляет, что Эрдоган кинул и отдал командиров «Азова»? Он что, нам союзник? Друг? Нет и не был никогда. И вообще, Турция всегда так себя вела. Проиграет войну Российской империи, заключит мирный договор, и тут же начинает готовить новую войну. Но вот если без эмоции. Отдали упырей Киеву. На конечный результат войны это влияет? Нет. С точки зрения инфовойны это безусловно серьезный удар по нам, и мотивация для украинцев. Но на конечный результат войны влияет другое. Поставки кассетных боеприпасов американцами, прочие военные поставки, наша военная промышленность, экономика влияет, наличие или отсутствие лодок, у кого нервы крепче тоже влияет. Короче, сами мы, в конечном счете на это результат влияем. Оно понятно – воевать или помогать фронту, когда «азовцы» в Киев летят, морально тяжелее в разы. Только варианта у нас нет. Мы или встаем и деремся дальше, или сдаемся, потому что вот это вот все гадство случилось. Сдаться готовы? Сломаться готовы? Пойдем ныть или пойдем дальше по нашему пути через темные времена? Тут, конечно, каждый сам решает. Но если для кого война еще не закончена, если для кого отбоя не было, то тогда продолжаем», – пишет Медведев.

Обозреватель Александр Носович считает, что Кремль не будет бить горшки с Эрдоганом.

«Я сомневаюсь, что Москва станет чересчур нервно реагировать на Эрдогана с азовцами. Для Москвы жучила Эрдоган, который ведёт собственную игру, всяко лучше, чем Эрдоган, подобный вступившему сегодня в должность президенту Латвии Эдгару Ринкевичу, который с ученической старательностью реализует антироссийский курс по методичке из-за океана и ни малейшей самостоятельностью не обладает», – поясняет Носович.