Не долго мучался Максимка в гаранта опытных руках: Бунт в Одессе погашен

10.04.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Правительство Украины сегодня согласовало все необходимые процедуры для увольнения губернатора Одесской области Максима Степанова, который несколько дней отказывался выполнять указ Петра Порошенко об отставке, ссылаясь на нарушение процедуры, поскольку не был пройден этап в Кабмине. О том, что думают о смене областного руководства сами одесситы – в авторской колонке обозревателя «ПолитНавигатора» Игоря Плисюка.

Молодой человек, вас интересует, как мы в Одессе относимся к скандалу с отставкой местного губернатора Максима Степанова, который попытался отбрыкаться от своего изгнания с теплого поста продувающим выборы пока еще президентом Порошенко?

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– И я вам скажу! Берите уши в руки и громко слушайте: а никак нас судьба этой персоны не волнует!

– Почему, как же так, ведь представитель президента в области – это таки фигура!? Тем паче, этот ведь даже как бы восстал против Порошка, и даже устроил некий протест в соцсетях, где на его стороне выступили чиновники Облгосадминистрации!? – спросит читатель.

А ответ на все эти вопросы прост и ясен. Во-первых, практически всегда, областное начальство имеет к непосредственно одесским делам отношение весьма опосредованное, куда больше касаясь сельских районов. Это же вам не времена Ришелье или Воронцова, когда наместник Государев таки реально занимался делами Одессы, блюдя интересы и державы, и горожан.

А уж в наши распоследние, «революционные» годы — от этих киевских назначенцев мы ничего, кроме геморроя на голову, не получали. Достаточно вспомнить Немировского, буквально науськивавшего погромщиков 2 мая 2014 года на антимайдановцев, его сменщика Палицу, приблизившего к себе всякую майданутую шваль. И, не к ночи будь помянут, напрочь безбашенного Саакашвили, попытавшегося у нас у строить нечто в стиле «филиала Грузии» времен своего тамошнего малопристойного президентства…

Так кем же был для Одессы до этого дня, «представитель президента в Одесской области», Максим Степанов, коего нынешним решением украинского кабинета министров таки спровадили в отставку?

– И опять-таки, скажу жестко: чужаком, который весьма неуклюже пытался, что называется, своими благими намерениями, мостить нам и без того уже хорошо унавоженную предшественниками дорогу в общеукраинский европейски ориентированный и демократический… ад!

И для меня, и для большинства морально и психически здоровых одесситов, достаточно было двух его громких деяний за два с небольшим года его правления.

Первое – это то, как он «выкупил» на свободу, внеся за него залог в 600 тысяч гривен, тогда еще только дебошира-активиста, оказавшего сопротивление полиции во время беспорядков в Городском саду. Некоего Сергея Стерненко. Того самого, что получив оную свободу, находясь под следствием, ухитрился жестоко зарезать одного человека, и искалечить другого… Проще говоря, не встань на его защиту губернатор Степанов – и убийства бы не было! И этот до сих пор безнаказанный мерзавец, возможно, вел бы себя потише…

А второе – то, как он, наплевав на мнение Облсовета, проголосовавшего против крайне сомнительной кандидатуры на пост директора нашего Художественного музея, майданутого на всю и без того, не шибко здоровую голову, художника-порнографа Ройтбурда, буквально своим волевым решением посадил прожженного негодяя и психопата на вожделенный пост. Причем, лично ввел его в старинное здание музея, с тех пор последовательно превращаемого из храма искусств в храм, оскверненнный мерзкими выставками и похабными концертами…

В остальном же – ровным счетом не выделялся сей чинуша из ряда своих предшественников. Ничего хорошего для города и области он не сделал, чинно поддерживая политику Порошенко и компании, и до последних дней, придерживаясь официального курса хунты.

Ради справедливости, скажу: поговорив с двумя вполне самодостаточными и независимыми лицами из числа тех, кто по роду службы общался с ним вполне свободно, услышал любопытное мнение.

Дескать, Максим Владимирович в общении с подчиненными был весьма мягок и даже добр, чем выгодно отличался, скажем, от грубого Палицы или взбалмошного Саакашвили.

Может быть, именно поэтому его и поддержали некоторые из чиновников аппарата. Вот только, что нам до этого? – Ведь не зря в Одессе говорят — хороший парень — это не профессия! А то, что он натворил и с погромщиком-убийцей Стерненко, и с моральным уродом Ройтбурдом, причем, заметим, слыша, но не воспринимая советы умных и знающих, людей из числа коренных одесситов, характеризует его не лучшим образом.

Само собой, в эти дни нашлись у нас добрые люди, сразу простившие былые прегрешения губернатору за его «бунт» против президента. Дескать, повел себя как мужик! Вот только, мне здесь интересней и момент, когда пан Степанов вдруг решил воспротивиться своей навязываемой свыше отставке, и её непосредственная причина!

Момент — ясен и ребенку: через неделю после проваленной предвыборной кампании Порошенко в первом туре выборов, и совсем незадолго до почти гарантированного краха его во втором. Так мужество это или поведение крысы, бегущей с тонущего корабля?!

Причина же, как озвучили мне её весьма компетентные собеседники, заключается в том, что губернатор не только не уделил серьезного внимания работе на президента (читай – давлению на подчиненных в области!), но и нарпочь саботировал программу «Сетка» – монетаризацию бюджетных средств для фактического подкупа избирателей.

Причем, отнюдь не из идеалистических побуждений. Просто, опытный чиновник хорошо понял ситуацию, и решил, что сидеть на цугундере из-за почти наверняка проигрывающего «патрона» ему не очень-то и охота. А весь этот заведомо обреченный «флешмоб» с сопротивлением отставке устроил, дабы предстать перед новыми властями чистеньким и даже – немного, жертвой произвола ушедшего режима. И – готовым выполнять очередные поручения тех, кого народ Украины сочтет достойными править страной…

Во мы и говорим: уволен Максим – и… Бог с ним! Одним чинушей больше, одним меньше – при этой власти нам все едино. И пока не сменится не фасад да вывеска, но содержание – личности местных сатрапов и гауляйтеров могут волновать только их непосредственных подчиненных.

Нас же волнуют куда более глобальные вопросы о том, как и в какой стране нам придется жить. И они будут решаться не в Одессе, и даже не в Киеве…