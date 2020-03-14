«Не допустим Минской зрады!» – Вакарчук вывел массовку под окна Зеленского

14.03.2020, Киев, Игорь Петров

Около двух тысяч сторонников фракции «Голос» провели митинг под у офиса президента Украины в центре Киева, требуя не идти на уступки России на переговорах в Минске по Донбассу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Свою акцию подопечные Святослава Вакарчука назвали «Не допустим Минской зрады», поскольку воспринимают происходящее в рамках Минского процесса как предательство интересов Украины.

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Поводом для акции стало подписание в Минске участниками Трехсторонней контактной группы договоренности о создании новой площадки, где могут начаться прямые переговоры представителей Киева и ЛДНР.

Глава фракции «Голос» Сергей Рахманин заявил, что таким образом Украина «легализует представителей оккупационной власти, делает их субъектами переговоров и выводит Россию из стороны конфликта в миротворца, наблюдателя, что неприемлемо».

Митингующие держали плакаты с надписями «Нет переговорам с террористами», «Готов стать на защиту», «Россия – оккупант», «Слуга какого народа?», «Терроризм хуже вируса», «Что делать, когда президент – государственный предатель?», «Не жать руку Кремлю».

Перед дверями офиса президента выступили представители фракции «Голос» и потребовали от президента «пояснить» им что происходит. Толпа при этом периодически скандировала «Зеленский, поясни!»

После этого требования «Голоса» передали сотруднику офиса. Закончился митинг зажиганием файеров. Интересно, что при этом собравшиеся скандировали «Аваков – черт!».