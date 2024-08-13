«Не допустить союза России и Китая» и другие откровения Дональда Трампа в интервью Илону Маску

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп дал ранее широко анонсированное интервью своему поклоннику и спонсору, эксцентричному миллиардеру Илону Маску – владельцу соцсети Х ( бывшего Твиттера).

Сообщается, что их беседа началась с 45-минутным опозданием якобы из-за массированной DDOS-атаки, в которой у Трампа обвинили иранских хакеров. Сразу после решения проблемы к интервью подключился один миллион слушателей.

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Ключевые тезисы той части интервью Трампа, которая может быть интересна российской аудитории, касаются видения Трампом и его окружением места и роли России в желательной для США архитектуре мировой безопасности.

В частности, Трамп призвал не допустить союза РФ и КНР.

«Обама и Байден столкнули Россию и Китай вместе. Если вы студент исторического факультета, то вы первым образом должны уяснить, что нельзя допустить совпадения интересов России и Китая», – втолковывал Трамп Маску.

При этом Трамп допустил, что Китай «догонит или даже перегонит» Штаты по объемам арсеналов ядерного оружия.

Собственно, в этом и состоит нехитрый план, толкающий Трампа и стоящие за ним круги к замирению на украинском фронте. Поскольку в их картине мира главная стратегическая угроза исходит от Пекина, желательно создать для России мотивацию стать для Штатов тем же, чем сейчас является Украина – то есть орудием или дубинкой. Только уже против Китая. И фиксация прибылей и убытков по текущей линии фронта – не слишком большая цена за такую услугу.

Однако, продолжает Трамп, внутренние угрозы намного более опасны для США, нежели чем те, которые исходят из-за рубежа, в частности от Китая или России. Как совмещаются в одной голове два столь логически противоречивых тезиса – сказать трудно.

Известный своей склонностью предлагать простые ответы на сложные вопросы Трамп и сейчас остался верен своему популизму. По его словам, чтобы США ничего не угрожало, он, став президентом, собирается построить над Америкой «лучший в мире «Железный купол» (имеется в виду система ПРО, аналогичная одноименной израильской).

Что касается отношений своей гипотетической администрации с РФ, то Трамп собирается «поладить» с Путиным: «Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо».

Правда, механизмы налаживания мостов Трамп не раскрыл, а если верить организованным «ястребами» из его штаба утечкам насчет «мирных планов» по Украине, то предлагаемые в них рецепты приведут, скорее, к кратной эскалации, нежели к потеплению.

Что до Украины, то он в очередной раз «уколол» своего бывшего оппонента и нынешнего хозяина Белого дома.

«Когда я ушел с поста президента США, они [российские власти] начали активно формировать большую армию на границе с Украиной. Я думал, что в случае с Путиным, а он хороший переговорщик, они делают это, чтобы вести переговоры. А потом Байден начал говорить глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть в НАТО. Сколько НАТО существовало, столько Россия говорила, что никогда на это не пойдет. А тут мы берем и говорим это. Потому что у нас в Америке президент с низким IQ. У него он был низкий еще 30 лет назад, а сейчас, наверное, вообще его нет. Россия победила Германию вместе с нами. Наполеона. У них огромная сила. А у Украины сейчас даже людей нет. У них погибло гораздо больше людей, чем вы читаете. Они отправляют на войну молодых и пожилых людей. Мы попросту оказались в ужасном положении», – излагает Трамп свое видение украинской проблематики.

Что до своих конкурентов из лагеря демократов, то Трамп и тут остался верен себе, раздавая ярлыки направо и налево. По его словам, Байден отказался от участия в предвыборной гонке в результате некоего закулисного «госпереворота», а на самом деле не хотел уходить.

Что же до Камалы Харрис, то она, по мнению Трампа, «еще менее компетентна», чем Байден. По его словам, у Байдена 30 лет назад был низкий IQ, а сейчас у президента США его нет вообще.

Впрочем, демократы в долгу не остаются – их пропаганда называет Трампа «странным», а в своем свежем интервью Байден назвал Трампа «угрозой для страны».