«Не допустят нашего членства»: Кривонос пожаловался на российское лобби в НАТО

Вадим Москаленко.  
21.04.2023 17:14
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


Многочисленные сторонники, которые имеются у Москвы на Западе, не позволят Украине вступить в НАТО.

Об этом в эфире интернет-канала «Сейчас» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многочисленные сторонники, которые имеются у Москвы на Западе, не позволят Украине вступить в НАТО....

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«Что касается вопроса членства в НАТО – я не думаю, что на этом саммите будет принято решение. Потому что, во-первых, это коллективное решение, и все принимающие участие должны высказать своё решение.

Во-вторых, российское лобби остаётся в дальнейшем даже в странах НАТО. И в первую очередь Венгрия будет против, и найдёт миллион аргументов чтобы нас там не было. Сразу начнут тыкать нам в лицо вопрос Закарпатья», – сказал Кривонос.

Он подчеркнул, что визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев – это всего лишь жест политической поддержки.

«Сам визит – это хороший знак что нас поддерживают, и не бросят в беде. Будем надеяться на увеличение помощи, особенно накануне ожидаемого наступления. Но это всего-навсего политическая поддержка, не больше и не меньше», – добавил генерал.

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