Не дошли до первой линии обороны и не можем закрепиться – Стариков о «контрнаступе»

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Пока Киев планировал контрнаступление, Россия поменяла командование и соорудила линии обороны, до которых ВСУ ещё не в состоянии дойти.

Об этом на канале «Дикий live» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недооценка противника приводит к плачевным результатам. Прочитайте книгу Нормана Диксона «Психология некомпетентности», там об этом написано. Так вот, у нас рассказывали, что там одни долбодятлы, они побегут и тому подобное, русня побежит… Так они что сделали за эти месяцы – попереназначали командующих, генералов, сколько они там попереназначали? Построили инженерные сооружения в соответствии с военной наукой и военным искусством, именно в том понимании, о чём я говорю», – заявил эксперт.

«Сейчас мы не можем дойти даже до Предполья. Выйти к Предполью, дойти до первого рубежа обороны, даже до первой линии, доходим и в некоторых местах даже не можем закрепиться. А это 20 километров, рубеж обороны, Предполье – это минные поля», – сказал Стариков.