Не достоин нашего паспорта: у Невзорова начались проблемы на Украине

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Новости Украины

Иноагент Александр Невзоров представил свое получение украинского гражданства как жертву, хотя президент Украины Владимир Зеленский считает, что наградил его этим.

Об этом перебежчик написал в своем ТГ–канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, встать рядом с тем, кого расстреливают, не всегда комфортно. Вероятно, проще встать в шеренгу расстрельщиков. Каждый сам делает свой выбор. Важно понимать, что третьего варианта не существует. Я встаю на сторону жертвы. И я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место», – бредил в своём стиле Невзоров.

В России отреагировали на событие иначе. Сенатор Алексей Пушков считает, что Невзорову теперь придется признать, что «украинцы – прямые потомки атлантов, а также верить в то, что с “древнеукраинскими портами” торговал еще Древний Рим».

«Получение Невзоровым украинского гражданства – это первый в истории случай, когда крыса сбежала на тонущий корабль», – считает депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин.

А вот либеральный блогер Илья Варламов не порадовался за товарища.

«Удивительный день сегодня. Невзорову за особые заслуги перед Украиной (я пропустил, какие?) дали украинское гражданство. А основателя «Яндекса» Аркадия Воложа включили в санкционный список ЕС. Видимо, тоже нашли какие-то заслуги», – возмущается Варламов.

Политолог Семен Уралов считает, что примеру Невзорова должны последовать другие российские оппозиционеры.

«Надеюсь, по пути Невзорова пойдут остальные сторонники “украинизации” России. Это будет достойный выход из идеологического тупика для нашей “прогрессирующей” интеллигенции», – написал он.

На Украине такому прогнозу не обрадовались. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко намекнула, что неплохо бы отправить российского иноагента на фронт и там выучить украинский язык.

«За право называться украинцем наша Армия проливает сегодня кровь. Украинский паспорт сегодня – это про ценности. Про уважение к языку, который надо выучить и только тогда претендовать на гражданство. Невзоров – часть имперской России. Экс-доверенное лицо Путина, он помогал цементировать эту систему. Он прозрел и критикует Кремль. Ок. Но почему он должен делать это с Украины. Российские и белорусские добровольцы, которые воюют в ВСУ, годами ждут украинского гражданства. Кто лоббирует всех этих «хороших русских»? Чего они прутся сюда? Почему власть не понимает, насколько такие решения резонируют с позицией общества?», – написала Геращенко.

Юрист Илиас Меркурии опасается, что столкнувшись с «резонансом украинского общества», Невзоров попытается вернуться в Россию.

«Теперь в республиках ЛДНР и на территориях, подконтрольных российской армии, необходимо раздать фото Невзорова с детальным описанием. Нельзя исключить тот факт, что после окончания СВО он инкогнито пересечёт границу и попытается восстановить российское гражданство по упрощенной процедуре», – написал он.