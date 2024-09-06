«Не доводить до ЯО» – в Москве предлагают потопить американский авианосец

России пора показать западным противникам свою силу – и обеспечить уничтожение одного из авианосцев США.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный журналист Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужен удар по носу, по интересам непосредственно Соединенных Штатов и их союзников. Владимир Владимирович прямо сказал, что мы можем поставлять оружие кому-то, кто не очень любит США. Ну, значит, мы должны уже видеть эти результаты. Мы должны видеть потопленный авианосец. И по каналам связи, которые есть всегда, там… через разведки, еще как-то, надо донести, что если вы разрешите поставить оружие, и будет в Москву прилет, то у вас еще одного авианосца не будет», – сказал Фатигаров.

«Они считают нас слабыми. Раз здесь, извините меня, на наши красные линии они наплевали, тут, ну и, значит, можно. Я разговаривал со многими американскими представителями, особенно вот в международных эфирах, дискутируешь, они нас считают слабыми. Ну раз вы не можете это сделать, ну вот вы не хотите, вы не можете, а мы великая страна, вы нам ничего не сделаете. Враг должен знать, что мы не слабые. А враг, меряя по себе, полагает, что мы слабые. Это может привести к ужасным последствиям, что нам придется на следующем каком-то этапе доказать, что мы не слабые, но это уже будет вынужденное применение ядерного оружия. Вот не хотелось бы доказывать на том этапе. Давайте на этом», – добавил эксперт.