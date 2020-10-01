«Не дождетесь!» – Лукашенко заявил об отсутствии дрожи в теле

30.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не уйдет из политики.

Об этом он сегодня заявил, выступая перед коллективом МВД, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни. Тут некоторые, я сегодня посмотрел и вам советую почитать – «О закате политической карьеры президента». Да не дождетесь!», – воскликнул Лукашенко.

Он уточнил, что это не означает, будто он не покинет президентский пост.

«Это не значит, что я буду посиневшими пальцами держаться за это кресло. Политика – это не только президент. Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сберегли. Мы еще послужим этому государству и народу.

После нас придут генералы, захотят от нас совета, помощи и поддержки – мы им окажем. Вот и вся моя политика. Но если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил. Слушайте, были ситуации, может быть, когда кто-то и дрожал», – сказал Лукашенко.