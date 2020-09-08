Не дождетесь! В Брюсселе делегация Сербии боролась за Косово

08.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Вопреки популистским утверждениям прозападной сербской оппозиции о том, что после встречи в Вашингтоне в Брюсселе Александр Вучич непременно сдаст Косово, президент и его команда напротив отстаивали единство государства.

В ходе сегодняшней встречи обсуждались экономические вопросы, возвращение сербских репатриантов, создание Союза сербских общин Косово и поиск пропавших без вести.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Александр Вучич заявил, что гордится подписанным в Вашингтоне соглашением. И отметил, что как только было объявлено о встрече в американской столице, оппозиция заявила о том, что там будет подписано признание Косово, а когда этого не произошло, она сразу же начала критиковать проект скоростных трасс, соединяющие Косово и Сербию, и балканского мини-шенгена.

«За мной останутся [построенные] шоссе и заводы, за ними только реалити-шоу и эфир украденный у государственных телеканалов», – прокомментировал активность оппозиционных деятелей президент Сербии.

«К этому соглашению давно уже шли, несколько раз его срывали, – прокомментировал произошедшее «ПолитНавигатору», российский политолог Олег Матвейчев. – Речь идет о том, чтобы в Митровице, в которой проживают определенное количество сербов, большинство, косовские власти не чинили препятствия. Это позволило бы Сербии спокойно поддерживать своих сограждан на территории Косово. Такую тактическую задачу Сербия и решала этим договором. Говорить о каком-то признании Сербией Косово и так далее не представляется возможным – до этого не дошло и никогда не дойдет».

«Главное, чтобы в самой Сербии было выработано правильное отношение к произошедшему, – поделился с «ПолитНавигатором» своим видением встречи в Вашингтоне российский политолог Армен Гаспарян. – Потому что для сербов тема Косово – это незаживающая рана. Наверняка, найдется немало противников этого решения, особенно помня о роли США во всей этой истории. Но я, честно говоря, мало верю во все подобные соглашения, потому что тема эта никуда из общественного пространства не ушла и в Косово тоже очень своеобразно ко всему этому относятся. Ну, посмотрим, как будет это все реализовываться на практике».

В свою очередь в Брюсселе Александр Вучич провел многочасовые переговоры с представителями Косово Авдуллой Хоти и Скендером Хисени, и переговоры эти были непростыми. Президент Сербии рассказал, что сегодня обсуждались пропавшие без вести, внутренне перемещенные лица и экономические вопросы (сводное перемещение финансов, товаров и рабочей силы через границы), и что было решено открыть две новые темы: учреждение Союза сербских муниципалитетов, а также имущественные и финансовые вопросы. Он сообщил, что переговоры будут продолжены 17 сентября на уровне руководителей переговорных групп, а затем 28 сентября – на высшем уровне.

«В любом случае, я не могу сказать, что недоволен сегодняшней встречей», – резюмировал Вучич.