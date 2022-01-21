«Не дождутся, я не трус»: Беглов объяснил свои провалы якобы саботажем и дискредитацией власти «влиятельными людьми»

21.01.2022  14:09 (Мск), Санкт-Петербург,
Матвей Кораблев.  
Просмотров:
 
Дзен, Местная власть, Политика, Россия, Санкт-Петербург


По словам Беглова, его злопыхатели «не дождутся» отставки губернатора. Также градоначальник торжественно объявил, что он «не трус».

Губернатор Петербурга Александр Беглов списал свои множественные провалы на «полнейший саботаж и дискредитацию власти».

По словам Беглова, его злопыхатели «не дождутся» отставки губернатора. Также градоначальник торжественно объявил, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Именно поэтому, уверяет градоначальник, горожанам приходится мириться с мусорным и снежным коллапсами: спасаться от крыс, наслаждаться ароматом помойки, рушится в лужи и уворачиваться от сосулек-убийц.

По версии Беглова, «охоту» на него объявили некие «богатые и влиятельные люди».

«Идет полнейший саботаж, дискредитация власти. Сейчас компетентные органы занимаются этим вопросом. Что должен сделать губернатор и правительство? Сказать: ребята, всё, я пас? Не дождутся. Я пришел для того, чтобы отдать долги городу, и ко мне не прилипнут две вещи, самое главное — я не трус и я не беру «на лапу», – сказал губернатор.

Гневный спич градоначальника уже вызвал возмущение у горожан. Петербуржцы в социальных сетях напомнили, как «смелый» Беглов удирал прямо посреди заседания местного ЗакСа, когда с трибуны против него выступал депутат Максим Резник. Тогда губернатора, к слову, отмазали именно «пригожинские» журналисты.

Градоначальнику также доводилось уносить ноги из дома-интернета для инвалидов, когда постояльцы стали задавать вопросы об уборке Петербура.

Слукавил губернатор и об отсутствии коррупции. Как пишут СМИ, состоящие на службе у губернатора братья Захватовы, а также советница Маргарита Рудакова не стесняются брать «на лапу» за встречи с Бегловым и решение вопросов.

Сама Рудакова с благословения губернатора расчистила рынок детского питания для картелей, которые разогнали все государственные предприятия в этой сфере. При этом Захватовы могут быть причастны к провальной мусорной реформе. Их знакомая Екатерина Горшкова, вставшая у руля «Невского экологического оператора» теперь раздаёт контракты лишь фирмам, связанным с Константином Язевым.

Непонятно также, в чей карман «залетели» миллиарды, выделенные на уборку Санкт-Петербурга? На фоне утопания города в снегу, мусоре и коррупции гневное заявление губернатора выглядит крайне причудливо.

Петербуржцы в социальных сетях допустили, что Беглову проще свалить всю вину на бизнес, лишь бы не признавать собственные ошибки.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть