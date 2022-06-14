Не дожидаясь окончания войны, в Киеве презентовали план восстановления Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Национальный совет восстановления Украины от последствий войны представил первый проект национального плана возрождения Украины.

Об этом сообщил секретарь Нацсовета, нардеп Даниил Гетманцев в своем Телеграм-канале.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Сегодня очень важный день. Вместе с командой Национального совета восстановления Украины от последствий войны представили нашему Консультативному совету первый драфт национального плана, созданный по результатам работы 23 рабочих групп», – написал Гетманцев, которого называют одним из основных идеологов режима Зеленского в области экономики и финансово-налоговой политики.

Гетьманцев сообщил, что в заседании Консультативного совета приняли участие бывшмй американский посол Майкл МакФол, либеральный философ Фрэнсис Фукуяма, член совета директоров МВФ от Украины Владислав Рашкован, экс-премьер Словакии Иван Миклош, Маттео Патроне, Екатерина Матернова, Эрик Берглоф и другие западные авторитеты.

«Обсудили важнейшие положения, среди которых предсказуемо — антикор, rule of law, страхование военных рисков. Получили дельные предложения и замечания для доработки плана», – добавил Гетманцев.

Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны является консультативно-совещательным органом при Зеленском. который создан 21 апреля 2022 года.

Напомним, по оценкам Банковой Украине потребуется около 600 миллиардов долларов инвестиций в восстановление страны для достижения предвоенного уровня. Впрочем, часть экспертов полагает данную цифру сильно завышенной.