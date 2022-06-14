Не дожидаясь окончания войны, в Киеве презентовали план восстановления Украины

14.06.2022  08:51 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Киев, Политика, Пропаганда, Украина, Экономика, Экономика коллапса
Новости Украины

Национальный совет восстановления Украины от последствий войны представил первый проект национального плана возрождения Украины.

Об этом сообщил секретарь Нацсовета, нардеп Даниил Гетманцев в своем Телеграм-канале.

Национальный совет восстановления Украины от последствий войны представил первый проект национального плана возрождения Украины....

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«Сегодня очень важный день. Вместе с командой Национального совета восстановления Украины от последствий войны представили нашему Консультативному совету первый драфт национального плана, созданный по результатам работы 23 рабочих групп», – написал Гетманцев, которого называют одним из основных идеологов режима Зеленского в области экономики и финансово-налоговой политики.

Гетьманцев сообщил, что в заседании Консультативного совета приняли участие бывшмй американский посол Майкл МакФол, либеральный философ Фрэнсис Фукуяма, член совета директоров МВФ от Украины Владислав Рашкован, экс-премьер Словакии Иван Миклош, Маттео Патроне, Екатерина Матернова, Эрик Берглоф и другие западные авторитеты.

«Обсудили важнейшие положения, среди которых предсказуемо — антикор, rule of law, страхование военных рисков. Получили дельные предложения и замечания для доработки плана», – добавил Гетманцев.

Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны является консультативно-совещательным органом при Зеленском. который создан 21 апреля 2022 года.

Напомним, по оценкам Банковой Украине потребуется около 600 миллиардов долларов инвестиций в восстановление страны для достижения предвоенного уровня. Впрочем, часть экспертов полагает данную цифру сильно завышенной.

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