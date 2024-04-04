«Не драматизируйте»: в Москве заверили, что угроза Калининграду не критична

Максим Столяров.  
04.04.2024 08:34
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Калининград, НАТО, Россия


Россия не собирается нападать на НАТО, однако приняты все необходимые меры обеспечения безопасности Калининградской области при любом развитий событий со стороны Польши и Прибалтики.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не собирается нападать на НАТО, однако приняты все необходимые меры обеспечения безопасности Калининградской...

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«Учитывая географическое и геостратегическое положение Калининградской области, она является наиболее уязвимой в случае дальнейшего обострения конфликта между Россией и её западными оппонентами. Можно говорить об очевидных проблемах транзита, они уже существуют, и сейчас во многом приходится опираться, прежде всего, на морской транзит, это большое осложнение. Но можно предположить, что если и дальше положение будет ухудшаться, то эксклавное положение области станет дополнительной проблемой.

Но надо понимать, что проблема не критична, Россия найдёт возможности обеспечить надёжную связь и снабжение области. Поэтому мы не должны забывать об этом вызове, но мы и не должны здесь его драматизировать», – сказал научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов

Первый зампред Российского союза ветеранов генерал Владимир Романенко поддержал слова Владимира Путина о том, что риторика о нападении РФ на страны НАТО – это идиотизм, однако добавил, что у России есть все возможности защитить Калининградскую область.

«В этом направлении никаких планов Россия, естественно, не имеет, но обеспечение собственной безопасности, особенно связанное с Калининградом, я как военный человек скажу, что приняты все необходимые меры для того, чтобы обеспечить его во всех условиях возможных развитий событий и со стороны Прибалтики, и со стороны Польши. Проблема нелёгкая, но надёжно решаемая, и возможности наших ВС, в том числе, там находится Балтийский флот, у нас имеются, и они обеспечат интересы нашего государства на 100 процентов в этом вопросе», – рассказал Романенко.

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