«Не дружи с Россией, сдай Косово и вступай в ЕС!». Макрон едет в Сербию охмурять Вучича

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен посетить Сербию по приглашению президента этой страны Александра Вучича. Перед своим визитом он написал статью для сербского издания «Политика», в котором, по сути, призвал сербов смириться с потерей Косово ради будущего в ЕС.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», материал Макрон начал с заявления о том, что едет с посланием: Европейский Союз и его страны-члены хотят иметь сильную и демократическую Сербию под своим крылом, а Сербии нужен сильный и суверенный Европейский Союз, чтобы защищать и продвигать свои интересы, уважая при этом свою идентичность. При этом французский гость сокрушается о том, что перспектива вступления в Европейский Союз не привлекает сербов так сильно, как хотелось бы.

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«Сербия, справедливо убежденная в уникальности своей судьбы и порой закаленная вызовами, которые она перед собой поставила, не должна бояться за свою идентичность и свой суверенитет, вступая в Европейский Союз. Как и Франция, Сербия стремится к независимости и суверенитету, которые может обеспечить только ЕС», – убеждает Белград Макрон.

При этом французский президент отметил в тексте, что «война, инициированная Россией», показывает иллюзорность идеи о том, что Сербия может обрести свой путь, балансируя между «силами, которые видят в ней только пешку для жертвоприношения на шахматной доске».

Говоря о вопросе Косово Макрон, по сути, подталкивает сербские элиты и общество к признанию независимости края под гарантии безопасности для его сербского населения.

«В 2019 году, когда я говорил о проблеме Косово, я говорил о необходимой смелости для достижения компромисса. Убежденные, что такое мужество существует в Сербии, мы вместе с Германией и нашими европейскими партнерами, при поддержке Соединенных Штатов Америки, хотели помочь региону избежать односторонних шагов, необдуманных заявлений, повышения напряженности, главными жертвами которых являются люди, живущие на местах, особенно сербское меньшинство в Косово. Предложенный нами путь к необходимой нормализации сохраняет суть: возможность сербам жить в Косово, соблюдая закон, но не отказываясь от своей идентичности или естественных связей с Сербией; но и наличие гарантий сохранения сербского культурного и религиозного наследия. Я призываю Сербию и молодежь в Сербии выбрать мир и выбрать будущее», – заявил президент Франции.

При этом он пообещал, как сам лично, так и ЕС в целом, заниматься реализацией Охридских соглашений (2023 года, которое обязывает Сербию не препятствовать вступлению Косово в международные организации и обязывает признать документы и автомобильные номерные знаки сепаратистской «республики») и, прежде всего, созданием Сообщества муниципалитетов с сербским большинством.