«Не думал не гадал он»: Галкин угодил в беспощадные жернова эстонско-казахской русофобии

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Концерты мужа популярной в прошлом веке певицы Аллы Пугачевой иноагента Максима Галкина стали отменять в постсоветских странах.

Отмены произошли в Казахстане и Эстонии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Галкин утверждает, что в Казахстане концерт был отменен «на государственном уровне», при этом назвав запрет на свои выступления «негласным». Муж Пугачевой утверждает, что он сталкивался с различными «выдуманными причинами, препонами и кулуарными запретами» от властей Казахстана.

«Я думал, что посвободнее себя чувствуют власти Казахстана в сложившейся мировой обстановке. Нет, я несу какую-то угрозу», — пожаловался Галкин в американской соцсети.

Следующий удар артисту нанесли в Таллине, заменив его концерт на выступление лидера группы «Рамштайн» без объяснения причин.

Помалкивающий о СВО сатирик Семён Альтов считает, что отмена связана с отношением местной публики к артисту. У него самого проблем с концертами в Эстонии не возникает.

«Я думаю, есть какое-то конкретное отношение к каким-то людям. У меня же ничего не поменялось. Я там дважды в году выступаю, работаю на русском языке. Аудитория воспринимает нормально», – сказал альтов в интервью «Абзацу».

Культурный критик Анатолий Сушко пошутил, что до эстонцев наконец дошли шутки выступавшего ранее Галкина, и они им не понравились.

«Галкину отменили концерты в Казахстане. Правильно сделали. Галкин поддерживает хунту на Украине и её террор. Галкин поддерживает неонацизм. Галкин соучастник в преступлениях против народа Донбасса. Ранее и в антироссийской Эстонии в Таллине концерт Галкина отменили. Никто не хочет идти на концерт к Галкину. Не смешно потому что. Юмор и преступления и бомбёжки и неонацизм не совмещаются у людей. Имя Галкина вызывает уже не улыбку, а страх и отвращение. Страх перед террором и отвращение к льстецам Зла», – написал в своем тг-канале политолог Сергей Марков.