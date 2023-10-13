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Нормальный человек не может не восторгаться русской культурой, языком и цивилизацией.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он заявил, что является русофилом и грустит по поводу происходящего.

«Я до сих пор русофил, до сих пор вдохновляюсь языком, культурой, русской цивилизацией. Только дурак не будет восторгаться. Мне очень грустно от того, что происходит сейчас. Я думаю, будет бессмысленно представлять, что российский народ не поддерживает эту войну, это трагедия», – заявил Джонсон.

Слова бывшего британского премьера возмутили украинских националистов, ведь Джонсону за его поддержку киевского режима даже дали прозвище «Джонсонюк», коверкая его фамилию на украинский манер.

«И о настроениях западной элиты. Борис Джонсон в четверг в интервью телеканалу «Рада»: «Я до сих пор русофил. Я до сих пор в восторге от языка, культуры, русской цивилизации. Только дурак не будет в восторге». Выводов два. 1. Это мы его считаем Джонсонюком. А он-то себя считает Джонсоновым. 2. Кажется, мы все – дураки», – пишет в своем блоге обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко политолог Алексей Голобуцкий.

Примечательно, что еще в 2014 году Джонсон, будучи мэром Лондона, зазывал всех попробовать на Масленицу блинов и насладиться русскими танцами на Трафальгарской площади и нахваливал организацию зимней Олимпиады в Сочи, что ему припомнило впоследствии ВВС.

«Неопознанные «зеленые человечки» уже начали появляться в Крыму, на Майдане в Киеве уже гибли люди, российско-украинский конфликт обострялся все сильнее, но события за рубежом и дискуссии о роли России в международной политике тогда не входили в зону внимания и ответственности лондонского градоначальника. Кульминацию года российской культуры в Великобритании Борис Джонсон приветствовал с энтузиазмом. Вернувшись в парламент, он начал громко высказываться по проблемам международной политики: помимо украинского кризиса, главной тогда была война в Сирии и огромные жертвы среди мирного населения. Свою колонку в декабре 2015 года Джонсон озаглавил так: «Давайте заключим сделку с дьяволом: нужно работать с Владимиром Путиным и Башаром Асадом в Сирии». Однажды лидеры Евросоюза окрестили Бориса Джонсона адвокатом президента Путина за то, что виновником украинского кризиса он назвал ЕС – но в том выступлении Джонсон ничего не говорил о российском президенте, а атаковал Евросоюз за слабость. Через пару лет, когда Джонсон получил пост главы Форин-офиса в кабинете Терезы Мэй, он начал критиковать Кремль и Владимира Путина с той же энергией и убеждением, что когда-то зазывал публику на русские блины в Лондоне», – описывает трансформацию Джонсона ВВС.