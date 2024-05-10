Оппозиционно настроенные в отношении президента Майи Санду и побывавшие на параде в Москве башкан Гагаузии Евгения Гуцул, депутаты парламента Молдовы Илан Шор и Марина Таубер «предпочли быть с Кремлём, восхваляя войну, а не праздновать мир на Дне Европы в Кишинёве». В этом их обвинил пресс-секретарь правительства Молдовы Даниел Водэ.

«В то время как здесь, в столице Республики Молдова, на площади Великого Национального Собрания, тысячи людей праздновали мир, свободу и Европу, мы видим, что три человека находились вблизи Кремля, в стране, которая вновь развязала войну на европейском континенте и делали вид, что они представляют нашу страну. Это не так. Евгения Гуцул не является членом правительства, она не представляет Республику Молдова и не представляет народ всей страны. Кроме того, наши граждане, наши соотечественники из Гагаузии, которые остались одни в Комрате, могли бы дать оценку и задаться вопросом, что делает башкан на встрече в Кремле рядом с людьми, которые продолжают агрессивную войну против Украины», — заявил чиновник.

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На это заявление пресс-секретаря молдавского правительства отреагировал Шор.

«Они предпочли разорять свой народ вместо того, чтобы избавить его от нищеты и разрухи. Наш парад в честь Дня Победы они хотят заменить на свои гей-парады. Не удивительно, что молдаване сотнями тысяч бегут от этой власти. 9 мая мы были вместе с настоящими друзьями народа Молдовы. Вместе с Россией мы сможем построить благополучную страну, из которой людям не захочется уезжать», – написал он в своём телеграм-канале.

По мнению журналиста Дмитрия Чубашенко, мелкий правительственный чиновник вообще не имеет права давать оценки кому-либо из представителей оппозиции.

«Не слышал, чтобы в Европе, на которую ориентируется это правительство, какой-то клерк критиковал лидеров партий или регионов. Это вообще не его собачье дело», – подчеркнул журналист.