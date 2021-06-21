Не Европа: Почему на Украине нет дешевых авиабилетов как на Западе

Вопреки ожиданиям и обещаниям чиновников, зашедшие на рынок Украины западные low-cost авиакомпании, держат цены для украинских пассажиров гораздо выше, чем в Европе.

Об этом в эфире канала «Апостроф.ТВ» заявил заместитель министра инфраструктуры Украины в 2014-2015 годах Александр Кава, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отличие от других видов транспорта авиация использует динамическое ценообразование. Это довольно сложные алгоритмы – на каждый конкретный рейс просчитывается, сколько билетов по какой цене предлагать. Как правило, есть 20 тарифов, в зависимости от тенденций спроса и истории спроса на данный рейс, программа решает, сколько билетов на данный рейс предложить по какой цене. Чтобы продавать дешёвые билеты, нужно иметь возможность продавать дорогие билеты. Если не продаются дорогие билеты, дешёвых билетов нет.

Когда у нас был доковидный период, сюда пришёл Ryanair, Wizz Air вернулся к более активной работе, начал открывать рейсы. Но тарифы у нас всё равно были, как правило, в среднем более высокие, чем в Европе. Это связано с тем, что на нашем рынке очень тяжело продавались дорогие билеты. Соответственно, авиакомпании были вынуждены сокращать диапазон тарифов, чтобы зарабатывать и получать необходимый уровень прибыли.

Wizz Air заходил на рынок в 2008 году, они запускали семь внутренних полетов. Это был маркетинговый шаг, билеты продавались по цене 80 гривен. Естественно, эта цена даже тогда была гораздо ниже себестоимости. Но некоторые рейсы, которые изначально декларировала авиакомпания, они даже не запустились, например рейсы Киев-Запорожье, Харьков-Симферополь. Пассажиры даже по таким низким ценам не покупали билеты», – сказал Александр Кава.