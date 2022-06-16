«Не европеизация, а «украинский мир!» – в Киеве мечтают, что будет после «перемоги»

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Новости Украины

Главный страх воинствующего украинства заключается в том, что после победы над Россией Украина останется такой же, как до войны.

Об этом переживали эксперты на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экс-министр образования и науки Украины, бывший сотник националистической организации «Тризуб имени Бандеры» Сергей Квит рассказал, что в настоящее время двумя ведущими университетами страны разрабатывается проект «Общественная платформа для обсуждения будущего Украины».

«Мы хотим презентовать нашу общую платформу, которую мы, национальный университет «Киево-Могилянская академия» и Украинский католический университет, создали. Это – экспертная, дискуссионная платформа для того, чтобы попробовать увидеть и спланировать, создать предпосылки для того, какой должна быть Украина после войны, имея в виду, прежде всего, не только восстановление разрушенных дорог, домов, мостов. Хотим увидеть и понять, каким должно быть украинское общество, какие общественные изменения мы хотим провести», – рассуждал Квит.

В свою очередь, бизнесмен Валерий Пекарь выразил опасение, если «оплаченный кровью» проект не будет реализован, то всё останется так, как было до войны.

«Сейчас общаюсь со многими разными людьми – и кто воюет, и кто волонтерствует, и кто пытается работать, кто выехали в другие регионы Украины, кто выехал за границу – и у всех один-единственный страх. Нет страха украинского поражения, все верят в украинскую победу. Всех объединяет один общий страх: страх, что после победы в Украине будет все так же, как было до войны. Страх, что мы упустим тот шанс, который мы одерживаем в результате войны и который оплачен большими потерями, большой кровью, жизнями лучших людей», – мрачно прогнозирует он.

Президент Ассоциации выпускников НаУКМА Константин Переседов подчеркнул, что Украине сейчас необходимо «определить свой путь», демонстрируя Западному миру «политическую субъектность».

«Несмотря на то, что сейчас до победы достаточно далеко, и есть множество неотложных вопросов, мы понимаем, что этот разговор нужно вести уже. Потому что позже, когда придет победа, уже необходимо иметь готовые ответы, готовое понимание, куда хотим идти. Времени не будет. Нам уже будут готовы давать деньги, ресурсы, поддержку. И мы, как субъект (мы уже сейчас считаем, что пришёл тот час, когда является Украина субъектом мировой, европейской политики, политики безопасности), должны понимать кто мы, куда хотим идти, уже должны иметь готовые ответы на эти вопросы», – разглагольствовал Переседов.

Тем временем преподаватель НаУКМА Михаил Винницкий призвал строить после войны «украинский мир».

«После того, как нас перестанут пытаться уничтожить, после того, как наступит наша победа, необходимо будет быстро перестроиться, перевести свое мышление на следующий этап. А именно, будет попытка отстроить, а мы с вами должны мыслить не терминами не «отстройки», а «перестройки». Отстраивать значительно проще. Перестраивать намного сложнее. Если нет плана, куда идешь – наверное, любое направление тебе подойдет. Нам же необходимо конкретное направление. Если, на сегодняшний день, нам пытались навязать Русский мир, то нашим ответом должна быть не просто европеизация, а украинский мир», – бредил Винницкий.