Не факт, что мы вырвемся из этого концлагеря после пандемии – украинская телеведущая

01.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Майдан – это кровавый социальный эксперимент, навсегда изменивший вовлечённых в него людей.

Об этом в эфире YouTube-канала «Эхо Киева» рассказала украинская телеведущая Снежана Егорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В тот момент, когда в нашей стране начались события, о которых мы сейчас вспоминаем, мягко говоря, с очень разнобокими мнениями по этому поводу, началась революция, началась война. Я, например, как человек, который рожает детей, и как мать, не могу быть на стороне войны и уничтожения людей, кем бы они ни были. Я категорически была против кровавых событий, против избиений, убийств людей», – заявила Егорова.

«Представляю, как вам было тяжело, потому что в принципе, у нас, в театральной, в интеллектуальной, телевизионной тусовке поддерживался совершенно иной тренд. Вы не растеряли друзей?» – спросила ведущая канала, экс-депутат Рады Елена Бондаренко.

«У меня нет больше друзей. Но я была очень токсична. Во-первых, я очень громогласно, в отличие от остальных всех поющих «гимны свободе», которая ещё неизвестно, свобода ли она. Потому что, судя по тому, что у нас на сегодняшний день происходит, так мы скоро можем и в концлагере оказаться, и не факт, что нас оттуда выпустят после окончания коронавируса», – ответила гость программы.

«Я абсолютно чётко видела, что это определённые социальные процессы, направленные на изменение каких-то социальных устоев, и мы ещё не знаем, к хорошему это или к плохому – это просто какой-то эксперимент, который начался, а кто его будет выводить из этого состояния и какие будут результаты, как говорится, по факту посмотрим», – добавила Егорова.

Она отметила, что с самого начала была уверена, что майдан 2014 года закончится кровью.

«Мне снился сон до этого, что по Крещатику и близлежащим улицам с брусчаткой текут реки крови. Я просила своих друзей, когда они ещё ходили туда, умоляла не ходить туда, потому что никогда не знаешь, в какой момент там начнётся бойня. Они говорили: ты сумасшедшая, ненормальная, мы европейцы вообще, мы за ЕС, кто будет стрелять, никто не посмеет.

Я хотела остановить своего мужа и отца моего детей (бывший муж Егоровой националист-бандеровец Антин Мухарский, известный под псевдонимом Орест Лютый – ред.) Он считал, что это весёлая забава, классная игра и возможность сделать политическую карьеру, пользуясь тем, что там же все – так и я.

Потом, когда это начало приобретать совсем другие очертания, а я всё равно продолжала говорить то, что я считала нужным, я реально столкнулась с репрессиями.

Люди просто отворачивались от меня, нет, они не говорили, что ты сумасшедшая. Какие-то прибегали ботофермы, которые на тот момент формировались, на любой мой пост, любое заявление или ещё что-то – прибегала целая толпа людей, которые писали мне в личные сообщения и под любым сообщением: будь проклята, сдохни, к тебе придут мужики, будут тебя и твоих детей топтать в морду сапогами, чемодан-вокзал-Россия, ты, типа, против патриотов, против Украины, мат на каждом шагу.

Но самое ужасное было другое: текст, что под твоим конченым каналом и под твоим домом будет стоять пятьдесят мужиков, произнёс отец моих детей», – рассказала Снежана Егорова.