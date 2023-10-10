«Не ганьба, а ганьбище» – в Киеве комментируют деяния Зе-власти

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Киевское руководство грабит Украину, несмотря на войну, а потом с почестями провожает в отставку наварившихся коррупционеров.

Об этом в эфире интернет-канала «Думайте» заявил экс-замминистра Украины «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те, кто приближён к власти – они привилегированные, им всё можно: выезжать за границу, уклоняться от мобилизации. Им можно вести себя так, как они себя ведут, нарушать комендантский час, нарушать все возможные законы, и ничего им за это не будет. А все остальные должны идти на войну, на фронт, помогать фронту, платить увеличивающиеся налоги, отдавать своё последнее», – возмутился ведущий.

Георгий Тука его поддержал, добавив, что на Украине коррупционеры даже уходят с должностей с почестями.

«А главное, что представителям этой власти можно в такое сложное время грабить Украину, и при этом заявлять об отставках в зале Верховной рады, и уходить не под свист, а под аплодисменты. Я имею в виду уход министра обороны Резникова. Как бы это ни было досадно, это не просто ганьба, это ганьбище. И не только для депутатов, самого Резникова, – для Зеленского. Нет, это ганьбище для нашего общества, которое избрало и терпит поведение своей власти в таком контексте?», – добавил Тука.