Не герой, а предатель. Ко дню рождения гетмана Мазепы

22.03.2021, Киев, Александр Ростовцев

Новости Украины

С обретением «незалежности» в декабре 1991 года Украина начала выстраивать собственный пантеон «национальных героев». По иронии судьбы он пополнялся умертвиями, одно упоминание о которых вызывало чувство омерзения, ибо все как один они относились к разряду предателей, клятвопреступников, стяжателей и упырей.

Центральное место в этом паноптикуме занимает личность гетмана Ивана Мазепы, ставшего символом наживы, заговоров и измен. Преданный церковной анафеме, презираемый современниками, удостоенный за «подвиги» ордена Иуды… На Мазепу, тем не менее, равняются и делают на его примере карьеру буквально все правители современной Украины.

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Иван Мазепа, как его видели современники

Официальная украинская пропаганда и насквозь фальсифицированная историография стараются либо обелить Мазепу, либо игнорировать тот факт, что его современники, описывая дела и делишки сего деятеля, находили одни только нелестные и даже ругательные эпитеты, одним из которых был «проклятый пёс Мазепа», что вполне объяснимо, ибо «герой Украины» на всём жизненном пути своём отличался моральной нечистоплотностью, не брезгуя самыми грязными средствами для достижения своих целей в борьбе за власть, почести и богатства, предавая соратников и покровителей оптом и в розницу.

По легенде, умирал Мазепа в полном одиночестве, брошенный всеми и пожираемый вшами среди награбленных сокровищ, в ледяном страхе, что его подельники всё это добро и разграбят.

Характерно, что жизненный путь Ивана Мазепы неразрывно связан с Гетманщиной – периодом украинской истории, которая сегодня оценивается многими украинскими историками из разряда «чего изволите?» как лучшая, чуть ли не «золотая» эпоха украинской государственности.

Если вкратце, то Гетманщина – это режим, сложившийся на землях Запорожской Сечи, Польской и Литовской Руси после череды войн, крестьянских и казачьих восстаний против польских угнетателей, поддержанных православным духовенством, с 1649 по 1764 годы.

Ничем не ограниченная феодальная эксплуатация населения Юго-Западной Руси со стороны польских магнатов и ополяченных/окатоличенных русских землевладельцев долгие годы сопровождалась всё усиливающимся грабежом крестьян и горожан, религиозным гнётом (именно в те времена была создана церковная уния с подчинением новой восточной церкви Римскому престолу).

По свидетельствам современников, население Юго-Западной Руси жило в крайней нужде, отдавая панам всё, что те пожелают. Для большинства людей, не желавших переходить из православия в униатство, не работали «социальные лифты», и потолком для них была должность сельского старосты.

О причинах и поводах крестьянско-казачьей войны против польских магнатов написано множество книг, так что заостряться на этой теме мы не будем.

Для нас интересно другое. Восстание под предводительством Богдана Хмельницкого ураганом смело с территории Малороссии панскую власть, но ей на смену пришли новые господа из соратников Хмельницкого. Режим, установленный после Переяслава 1654 года, именовался «милитократией» или, попросту, военной диктатурой.

И если во время череды войн и восстаний против польских магнатов интересы угнетаемых низов совпадали, то с освобождением произошло чёткое размежевание населения на крестьянское, оседлое, с культурой и традициями, и казачью вольницу, привыкшую проживаться лихостью, и относящуюся к крестьянам, как к «презренным гречкосеям».

Нетрудно догадаться, какая социальная группа стала доминирующей на освободившейся от польских магнатов территории.

Главой новой иерархии стал гетман, страна же стала называться Гетманщиной. Соответственно, подконтрольная гетману территория стала личной вотчиной с «естественным» правом на ничем не ограниченный грабёж и произвол, чем активно пользовались некоторые из гетманов, вроде Ивана Мазепы или Павла Полуботка, стяжавшие баснословные богатства.

Мазепа и Полуботок – два главных стяжателя и грабителя Гетманщины

Примечательно, что именно стяжатели Мазепа и Полуботок, а не, скажем, куда более приличный и почти забытый на Украине гетман Даниил Апостол, являются образцово-показательными государственными деятелями по версии «самостийного» украинского руководства.

При этом принято умалчивать, что Гетманщина плавно перешла в 130-летнюю Руину, названную украинскими же исследователями «печальной эпохой государственного самоубийства».

Вставший во главе Гетманщины Мазепа с юности отличался безудержной жаждой власти при крайне низкой социальной ответственности. За свою «карьеру» он семь раз менял хозяев, предавая одного за другим с необычайной лёгкостью, как только предоставлялась заманчивая возможность получить от этого политическую и материальную выгоду.

В 1655 году Мазепа, чей дед служил русскому царю, а отец воевал вместе с Хмельницким, оказался при дворе польского короля Яна-Казимира. Там он оскандалился с ложным доносом на одного из своих товарищей, испортил репутацию и был вынужден уехать в имение матери на Волынь.

Но и там беспокойная натура будущего гетмана нашла на свою пятую точку приключений, вляпавшись в адюльтер с молодой супругой местного пана Фальбовского.

В отместку, Фальбовский приказал схватить юного прелюбодея и привязать его к кобыле, прогнав её сквозь колючий кустарник. Историки скептически относятся к этой романтической басне, однако ею почему-то вдохновился знаменитый английский поэт Джордж Байрон, прославив на весь мир гетмана в поэме «Мазепа».

Из поместья матери Мазепа отправился искать счастья среди казаков Правобережной Украины гетмана Дорошенко, став сторонником перехода Гетманства под вассалитет Османской империи. Служил Мазепа гетману Левобережной Украины Самойловичу, вовремя предав благодетеля и приняв участие в его свержении. От Самойловича Мазепа перебежал к царевне Софье, но бросил и её ради стремительно возвышавшегося царя Петра. Последним хозяином Мазепы стал шведский король Карл XII.

Можно сказать, что к Петру Мазепа перешёл «по наследству» и сумел довольно быстро добиться у него расположения, подавив в Малороссии восстание бедноты под предводительством казацкого старшины Петра Иваненко, а затем участвуя в Азовских походах Петра.

В начале XVIII века Мазепа принимал активное участие в Северной войне, набирая в царскую армию запорожцев. При этом гетман постоянно жаловался царю на сечевиков, обвинял их в склонности к измене и всячески способствовал тому, чтобы их направляли на самые опасные участки и тяжёлые работы.

Доверие Петра к Мазепе было безграничным. Молодой царь очень любил старого гетмана и всячески осыпал его милостями. В 1700-м году Мазепа стал вторым кавалером недавно учрежденного ордена Андрея Первозванного. Примечательно, что награду ему вручил лично Петр.

Царские подарки и милости, в итоге, сделали Мазепу богатейшим человеком империи. Гетман, по разным данным, владел: сотней тысяч душ в Малороссии, да ещё 20 тысячами душ в российских уездах, проживавших в 23 тысячах дворов, что по меркам того времени было сопоставимо с населением среднего европейского княжества. Принадлежавшие Мазепе земельные угодья по площади были сравнимы с территорией острова Кипр. Неслабо, правда?

В лучших традициях Гетманщины Мазепа выжимал максимум прибыли из своих владений, стремясь предельно ограничить права крестьян, продлевая барщину и увеличивая размеры податей, добиваясь при этом царских преференций для своего ближайшего окружения. Те казацкие должности, которые ранее были выборными, стали наследуемыми.

Помимо прочего, Мазепа приторговывал алкоголем и табаком, получая от этого «бизнеса» немалые барыши.

Так что же подвигло ближайшего сподвижника и осыпанного царскими милостями вельможу предать своего благодетеля царя-реформатора?

Как известно, 1654 году Левобережная Гетманщина приняла протекторат русского царя, а с 1663 года перешла под контроль Малороссийскому приказу. В 1704 году левобережный гетман Иван Мазепа, воспользовавшись восстанием против Речи Посполитой и вторжением в Польшу шведских войск, занял Правобережье и объединил Украину. При этом Гетманщина оставалась всецело в его владениях, из которой в царскую казну не поступало ни копейки податей.

Во время Северной войны, неудачно начавшейся для России с поражения под Нарвой, Мазепа и казачьи старшины были поставлены перед фактом: в связи с тяжёлым военным положением Гетманство будет кардинально преобразовано. Полунезависимые ранее земли и города переходят в полное подчинение российской короны, а пятая часть казаков должна поступить на регулярную службу. Гетманщине в том виде, в котором его так долго выстраивал Мазепа, в кратчайший срок предстояло исчезнуть.

Кроме того, Мазепа скептически отнёсся к усилиям России в победе над Карлом XII, считавшимся непобедимым баловнем судьбы. Ведь шведы выбили из Польши и заставили капитулировать саксонцев, оставив Россию без союзников.

Интересно, что Мазепа, при всём его авантюризме, дураком не был и не спешил предать Петра, заняв выжидательную позицию «чья возьмёт». Однако война 1708 года, сопровождавшаяся начальным успехом шведов, перешла в неожиданную стадию «поворачиваем от Москвы на Украину», что спутало планы хитрозадого гетмана.

Поворот шведов на Украину на самом деле был типичным «выравниванием фронта» и началом конца варяжского нашествия, однако Мазепа предпочёл переметнуться к Карлу XII, поскольку шведские войска вступили на его земли.

Карл XII и Мазепа на берегу Днепра

До этого Мазепа попытался спетлять под мантию польского короля Станислава Лещинского и даже заручился его поддержкой вместе с обещаниями сохранить привилегии, однако король потребовал от резинового гетмана громогласно объявить о разрыве с русским царём.

Сей пункт, однако, ни в коей мере не устраивал Мазепу, сидевшего в своей крепости Батурин, поскольку последствиями откровенного предательства могло стать быстрое и полное расставание гетмана с головой.

Уже тогда к Петру поступали сведения о готовящемся предательстве Мазепы, однако царь отказывался им верить.

Далее события развивались стремительно. Мазепа открыто переходит к шведам, убегает из Батурина, доверив оборонять крепость большому отряду казаков во главе с полковником Чечелем.

Царь Пётр I и князь Меншиков

Батурин штурмуют войска князя Меншикова, давнего недруга Мазепы, причём Чечель нагло обещает содрать с Меншикова кожу. «Полудержавный властелин», с которым такие шутки не проходили, всего за два часа взял Батурин, сжёг бревенчатый город, а жителей выселил. Правда, полковник Чечель успел удрать.

Авторитету Мазепы, потерявшему «штаб-квартиру», был нанесён непоправимый удар. Второй удар нанесли предателю казаки, оставшиеся верными царю и избравшие новым гетманом Скоропадского.

Интересно, что Пётр не был настроен стереть в жерновах Мазепу, объявив помилование всем участникам заговора, включая бывшего гетмана.

Мазепа, наблюдая полный разгром шведов и пользуясь царским прощением, задумал провернуть последний финт ушами, вовремя предав теперь уже Карла XII, но не просто, а поторговаться с Петром о возвращении на царскую службу. В качестве доказательства своей лояльности Мазепа пообещал Петру выдать ему шведского короля и тем самым триумфально завершить Северную войну. И вот тут Иудушке-гетману не свезло: шведы держали ухо востро и задержали Мазепу при попытке к бегству, поместив его под замок.

Большие ожидания от заговора Мазепы и казачьей верхушки разочаровали Карла XII. После взятия Батурина и амнистии, за Мазепой перешло под шведские знамёна всего около полутора тысяч казаков, в то время как за новоизбранным гетманом Скоропадским осталось почти всё войско. Уйдя к шведам, Мазепа перестал быть даже символической фигурой, превратившись в почётного узника, в фикцию, в отработанный материал «игры престолов».

Полтавская битва

Поражение под Полтавой вызвало раздоры и раздрай в лагере заговорщиков, потерявших смысл воевать за интересы шведского короля. Мазепа к тому времени зачах, загнил и испустил дух в судорогах 22 сентября 1709 года в молдавских Бендерах, находившихся тогда в составе Османской империи.

Уже не первый год на Украине ведутся ожесточенные дискуссии, кем же был Мазепа на самом деле: предателем или «историческим шансом европейской государственности Украины».

Если отбросить эмоции и откровенную пропаганду, то жизнь Мазепы объективно является чередой предательств. Присущее раннему феодализму право вассала переходить от сюзерена к сюзерену осталось во тьме веков и уже на тот момент считалось в Европе государственной изменой.

К примеру, шведы, к коим навострил лыжи Мазепа, своих предателей не миловали и в 1707 году жестоко казнили лифляндского дворянина Иоганна Паткуля за попытку организовать переход Шведской Ливонии к польской короне.

Мазепа и вся казачья верхушка при вступлении на службу русскому царю давали торжественную присягу, в которой клялись «быть в вечном подданстве верно и постоянно».

Отягчающим фактором является тот факт, что измена произошла во время войны. Из собственных шкурных интересов гетман переметнулся к врагу, с которым Россия вела войну вместе с казачеством. Так что, какими бы ни были побудительные мотивы, присяге Мазепа изменил, а потому, без всяких оговорок он будет носит клеймо предателя и пса поганого на веки вечные.