«Не глазеть на реакцию Киева, а добивать Украину» – Вассерман

Удары по критически важной украинской инфраструктуре должны проводиться в максимальном объеме, чтобы поскорее покончить с «польским государством-фальшивкой «Украина-не Россия».

Об этом в эфире интернет-канала «Рубен Полит» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, показать, что мы можем наносить такие удары – этого мало. Потому что в любом случае террористическая организация, построенная вокруг польской фальшивки «Украина-не Россия», сама по себе не успокоится. Ее необходимо демонтировать полностью. И дать возможность русскому большинству граждан Украины решить свою судьбу так же, как ее решили Севастополь, Крым, Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье. То есть самостоятельно – за возвращение этого русского большинства в состав Российской Федерации. На что я, естественно, очень надеюсь.

А для того, чтобы такая возможность у них появилась, поскорее надо, очевидно, не ждать, пока противник отреагирует на наши действия, а продолжать эти действия в максимальном технически доступном объеме. То есть надо террористическую организацию Украина добивать. Я, к сожалению, не уверен, что высшее руководство страны в должной мере осознает необходимость таких действий, но я очень надеюсь, что осознает», – сказал Вассерман.