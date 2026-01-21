«Не го-ло-су-ем!» – Госдума отклонила важный законопроект по мигрантам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российский парламент отклонил законопроект, запрещающий мигрантам денежные переводы за границу в объёме, превышающем их официальный заработок.

На это в своём ТГ-канале обращает внимание депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

На опубликованных кадрах из заседания видно, что некоторые парламентарии, предположительно, «Единой России», открыто призывают не голосовать за законопроект.

Речь идёт о том, что для мигрантов остаются банковские льготы, и это на фоне драконовских мер против собственных граждан. Предусмотренный законом запрет мог бы блокировать переводы средств, полученных «чёрным налом».

«С учетом того, что Сбербанк ещё и убрал комиссию с переводов в Среднюю Азию, а НДФЛ для мигрантов снизили с 30% до 13% , то картина ущербности мигрантского труда для российской экономики (и профнепригодности, либо коррумпированности «лиц, принимающих решения») засверкает яркими красками. Это вам не жлобское взимание комиссии Сбером с россиян даже при переводе внутри банка и между своими счетами, и не повышение НДС и тарифов для собственного тяглового народишка», – с горькой иронией комментирует Матвеев.

Он обратил внимание также на жалобы российских граждан на возникающие проблемы даже с небольшими переводами средств.

«А судя по миллиардам, выводимым за рубеж мигрантами, их переводы никто не блокирует для проверки. И куда идут эти средства – на строительство курятника в родном кишлаке или финансирование исламистской террористической ячейки никто не знает», – резонно рассуждает депутат.

Также в данном контексте примечательны данные, опубликованные политологом Вадимом Трухачёвым.

«Рост экономики Киргизии в 2025 году составил 8%, Таджикистана – 7,5%, Узбекистана – 6,8%. А России – всего 0,6%. То есть, Россия почти не росла сама, зато щедро оплатила экономический рост другим странам», – констатирует Трухачёв.