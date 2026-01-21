«Не го-ло-су-ем!» – Госдума отклонила важный законопроект по мигрантам

Российский парламент отклонил законопроект, запрещающий мигрантам денежные переводы за границу в объёме, превышающем их официальный заработок.

На это в своём ТГ-канале обращает внимание депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На опубликованных кадрах из заседания видно, что некоторые парламентарии, предположительно, «Единой России», открыто призывают не голосовать за законопроект.

Речь идёт о том, что для мигрантов остаются банковские льготы, и это на фоне драконовских мер против собственных граждан. Предусмотренный законом запрет мог бы блокировать переводы средств, полученных «чёрным налом».

«С учетом того, что Сбербанк ещё и убрал комиссию с переводов в Среднюю Азию, а НДФЛ для мигрантов снизили с 30% до 13% , то картина ущербности мигрантского труда для российской экономики (и профнепригодности, либо коррумпированности «лиц, принимающих решения») засверкает яркими красками.

Это вам не жлобское взимание комиссии Сбером с россиян даже при переводе внутри банка и между своими счетами, и не повышение НДС и тарифов для собственного тяглового народишка», – с горькой иронией комментирует Матвеев.

Он обратил внимание также на жалобы российских граждан на возникающие проблемы даже с небольшими переводами средств.

«А судя по миллиардам, выводимым за рубеж мигрантами, их переводы никто не блокирует для проверки. И куда идут эти средства – на строительство курятника в родном кишлаке или финансирование исламистской террористической ячейки никто не знает», – резонно рассуждает депутат.

Также в данном контексте примечательны данные, опубликованные политологом Вадимом Трухачёвым.

«Рост экономики Киргизии в 2025 году составил 8%, Таджикистана – 7,5%, Узбекистана – 6,8%. А России – всего 0,6%.

То есть, Россия почти не росла сама, зато щедро оплатила экономический рост другим странам», – констатирует Трухачёв.

«Какую долю этого роста составили денежные переводы из России их граждан и прямые российские вливания в экономику стран Средней Азии.

Какое количество налогов недоплатили в российскую казну граждане этих стран. Сколько пособий получили, сколько льгот»,  – рассуждает политолог.

