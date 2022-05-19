Не говори «Гоп»: Британия хочет судить Путина международным трибуналом

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Новости Украины

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон поддерживает идею международного уголовного трибунала над российским лидером Владимиром Путиным и другими российскими чиновниками из-за вторжения на Украину. Об этом пишет издание The Guardian.

«Мы совершенно ясно понимаем, что Путин и все те, кто стоит за ужасающими военными преступлениями, совершаемыми в Украине, должны быть привлечены к ответственности, и мы очень тесно сотрудничаем с международным уголовным судом», – цитирует Трасс издание.

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Она сообщила, что разговаривала с украинским правительством по поводу идеи международного трибунала.

«Мы открыты для идеи трибунала, мы в настоящее время рассматриваем ее, но мы хотим наиболее эффективного способа судебного преследования тех людей, которые совершили эти ужасные военные преступления, включая изнасилования, сексуальное насилие, неизбирательные нападения на гражданских лиц. Если трибунал поможет это сделать, то Великобритания определенно рассматривает возможность его поддержки», – добавила британка.

Напомним, киевский режим проводит активные мероприятия на случай победы западной коалиции над Россией на украинском ТВД. К этому моменту по замыслам русофобов все должно быть готово для проведения массовых судилищ над российскими военными и политиками, которых Запад назначил виновниками нынешней ситуации.